Canarias, a la cola en Educación

Se acaba de publicar el informe PISA (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos), que es un estudio en el que se analizan las competencias de los estudiantes de 15 años de 72 países pertenecientes a la OCDE, cuya finalidad es "evaluar hasta qué punto los alumnos cercanos al final de la educación obligatoria han adquirido algunos de los conocimientos y habilidades necesarios para la participación plena en la sociedad del saber".

Según refleja dicho informe, los estudiantes canarios de 15 años están a la cola de la educación en España. Concretamente, han quedado clasificados en último lugar en matemáticas y en penúltimo lugar en comprensión lectora y en ciencias.

Dado que la lectura es fundamental para entender las otras materias de estudio, deseo centrar mi atención en ella porque cómo un niño va a resolver un problema matemático o de ciencias si no sabe comprender el enunciado o el texto de lo que lee. Evidentemente, algo está fallando estrepitosamente, y es la comprensión lectora, que podemos definirla como la capacidad para entender lo que se lee, tanto en referencia al significado mismo de las palabras que componen un texto como con respecto a la comprensión global del texto mismo. De ello podemos deducir que la lectura es una actividad que nos permite, gracias a su realización y puesta en práctica, interpretar una novela, un cuento, una poesía, etc.

Leer no significa otra cosa que interpretar adecuadamente unas palabras. Desde temprana edad los niños aprenden a conocer las letras, aunque es durante la Educación Primaria cuando se van iniciando y perfeccionando en la técnica de la lectura de una manera paulatina.

Leer es comprender, siempre que se lee lo hacemos para entender, pues de lo contrario carecería de sentido. Un lector comprende un texto cuando puede encontrarle significado, cuando puede ponerlo en relación con lo que ya sabe y con lo que le interesa. La falta de comprensión lectora, lejos de suponer un mero suspenso en las calificaciones de un niño, implica severas dificultades, tanto a nivel académico como social. Si el niño no entiende lo que lee, difícilmente podrá superar adecuadamente las evaluaciones periódicas que se le hacen en la escuela, pero cuando ese niño sea adulto, será una persona incapaz de entender, por ejemplo, un contrato que deba firmar por el alquiler de una vivienda o la concesión de un préstamo, entender el prospecto de un medicamento o las instrucciones de uso de un electrodoméstico, etc.

Los chicos/as deben tener muy en cuenta que comprender lo que leen les va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de estudiar, siéndoles más sencillo retener lo que han leído. Con unos sencillos ejercicios y un poco de constancia, su comprensión lectora mejorará rápidamente. Y ¿cómo hacerlo? Pues igual que como hacemos con cualquier otro aprendizaje: aprendemos a conducir un vehículo conduciéndolo, y a leer se aprende leyendo. Cuanto más leamos mejor comprenderemos la estructura del lenguaje escrito y más disfrutaremos, sobre todo si lo hacemos en el libro adecuado. Existen diversos métodos o técnicas para aprender a comprender la lectura que omito por no ser ese el objeto de este artículo.

La lectura nos ha de permitir sacar información de lo que se lee, interpretarla y, sobre todo, ampliar nuestro vocabulario, algo que se consigue con la práctica.

Leer un libro ha de ser siempre un placer, no una obligación, evitando así que se convierta en un fastidio. No es suficiente que la lectura se practique en la escuela, sino corresponde a los padres elegir y proporcionar a sus hijos aquellos libros acordes con su edad y afición: cuentos, aventuras, relatos, etc., siempre que sean amenos y despierten el interés de los hijos.