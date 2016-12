Vitolo prevé un récord de recaudación

El partido benéfico Amigos de Vitolo, programado para mañana (17:00 horas) en el campo de fútbol de Garachico, va camino de superarse en su décima edición. "Va a ser increíble", aseguró ayer el gran impulsor del proyecto en la presentación de los uniformes. Víctor Añino Bermúdez se mostró entusiasmado con el menú que va a ofrecer la asociación que preside y, sobre todo, con la posibilidad de ayudar a tres niños canarios, Yohandri, Miguel y Leandro, cuyas familias no pueden cubrir todos los gastos de los tratamientos médicos que necesitan.

En este sentido, el más relevante de todos, Amigos de Vitolo prevé alcanzar una recaudación sin precedentes. "Puedo confirmar que la décima edición puede batir el récord", advirtió el futbolista del Tenerife sin llegar a precisar una "cantidad exacta" a tan pocas horas del evento. Pero aportó una referencia significativa. "Trabajamos con una media de 45.000 a 60.000 euros anuales que vamos consiguiendo con diferentes actos, con publicidad, con la venta venta de artículos y con el partido".

Después de casi cinco meses preparando la cita de mañana, Vitolo aseguró que "todo está organizado al 99,9 por ciento", y reveló el dato de que no quedan entradas a la venta. "De nuevo, tendremos un lleno. Ya no hay localidades", dijo antes de recomendar que "la gente acuda temprano para que no se monten líos en los accesos".

El encuentro solidario contará con la presencia de jugadores tinerfeños de Primera División, como Bruno, Nano o Édgar, del Tenerife, de otros clubes de Segunda División, futbolistas del Granadilla Egatesa y el Tacuense, representantes de otros deportes, políticos, cantantes, cómicos, presentadores... Y también habrá tiempo para las sorpresas que tienen preparadas Vitolo y sus colaboradores. "Hemos intentado innovar por tratarse de la décima edición, y ya no sabíamos qué inventar, pero creo que nos hemos superado. Va a ser increíble", destacó en una rueda de prensa que tuvo lugar ayer en el salón de actos de Mutua Tinerfeña.

Vitolo estuvo acompañado por Juan Carlos Moreno, de la Asociación Amigos de Vitolo, y por el alcalde de Garachico, José Heriberto González, quien anunció que las instalaciones municipales tendrán un aforo de unos 4.000 espectadores gracias a la instalación de unas gradas supletorias. Igualmente apuntó que el partido enfrentará a dos equipos de ocho componentes cada uno y se desarrollará en dimensiones reducidas para facilitar el espectáculo.

Yohandri, en Madrid por un trasplante de médula

De los tres niños elegidos por Amigos de Vitolo en la décima edición, no podrá asistir Yohandri, pues se encuentra en Madrid, donde le han realizado un trasplante de médula gracias a la donación de su madre. "Acudirá una representación de su familia", explicó Vitolo, que sí tendrá cerca en Garachico a Miguel y Leandro. "Sé que están muy nerviosos, porque estamos hablando de una cosa nueva para ellos. Pero para nosotros es importante que se haga público todo lo que estamos haciendo. Las familias nos comentan que, por lo menos, no se sienten solas", agregó el futbolista, que confesó que también nota la emoción de tener entre manos un proyecto que va creciendo cada año y que, tras una década de vida, ya está consolidado.