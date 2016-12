Cervera de los Montes: el pueblo que no quiere que toque el 60.368

Los habitantes de Cervera de los Montes (Toledo) no quieren que el número 60.368 sea agraciado hoy en el sorteo de la lotería de Navidad porque puede "haber lío" por un error de la administración de loterías al imprimir las papeletas que se han vendido a través de un club deportivo de la localidad.

Así lo ha asegurado Moisés González, concejal del municipio, que ha viajado hasta Madrid para estar presente en el Teatro Real durante la celebración del sorteo con la intención de deshacer el entuerto.

Según ha explicado, la administración de lotería imprimió directamente los talonarios con papeletas de cinco euros del número 60.368 cuando los décimos que el Club Deportivo Cervera había comprado para vender participaciones era el 70.368.

El error salió a la luz cuando una señora quiso comprar un décimo entero de ese número y descubrió que la administración no lo tenía consignado.

"Si no es por esa señora tenemos un marrón gordo", ha reconocido González, quien, no obstante, asegura que si toca "hay lío" porque no se ha podido avisar del fallo a todas las personas que han comprado las 610 papeletas.

De ahí que hoy haya querido estar presente en el sorteo para seguir informando: "He venido aquí porque me debo a mi pueblo".

No obstante, si finalmente el 60.368 sale agraciado, los propietarios de las papeletas no se van a quedar con las manos vacías.

González localizó cuatro décimos del número en Utrera y los compró con la intención de que si toca, repartirá las ganancias entre los que compraron participaciones.