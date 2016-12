Cada canario gasta 41 euros en el Sorteo

Chicharrero del Toscal Ya está bien con sacar estadística de media, ¿por qué no trabajan con la mediana? porque según e...

Cada canario gastó este año una media de 41,23 euros en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, lo que sitúa a la comunidad por debajo de la media nacional, cifrada en 63,80 euros, según los datos de consignación por habitante de Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

Por provincias, las dos canarias presentan comportamientos dispares, ya que mientras en Las Palmas el gasto será de 32,13 euros por persona, en Santa Cruz de Tenerife la cifra asciende a 51,20 euros.

Con datos de consignación que no serán definitivos hasta que se reciban las devoluciones, la comunidad autónoma que más va a gastar por habitante este año es Castilla y León, con una media de 96,81 euros, seguida de Asturias (90,67 euros), La Rioja (89,98 euros), Aragón (88,98 euros), Madrid (76,67 euros), País Vasco (74,95 euros), Cantabria (73,23 euros), Comunidad Valenciana (70,25 euros), y Castilla la Mancha (67,12 euros).

Mientras, los que menos van a gastarse este año son los habitantes de las ciudades autónomas de Melilla (12,11 euros) y Ceuta (13,38 euros), seguidos de los de Baleares (38,56 euros), Canarias (41,23 euros), Andalucía (46,08 euros), Extremadura (49,41 euros), Navarra (56,98 euros), Cataluña (58,41 euros), Galicia (61,12 euros), y Murcia (62,26 euros).

El Sorteo Extraordinario de la Lotería Navidad de este año reparte hoy un total de 2.310 millones de euros en premios, lo que supone 70 millones más que el año anterior (2.240 millones), y los agraciados con el 'Gordo' recibirán 400.000 euros al décimo, con 660 millones de euros a repartir con este premio principal.

El segundo premio ascenderá a 1,25 millones de euros por serie (125.000 euros al décimo) y el tercero es de 500.000 euros a la serie (50.000 euros al décimo). Además, como el año pasado, habrá dos cuartos premios de 200.000 euros (20.000 euros al décimo) y ocho quintos de 60.000 euros (6.000 euros al décimo). También habrá 1.794 premios de 100 euros.

De este dinero, las arcas públicas recaudarán 194,2 millones de euros, lo que supone un aumento del 4,2 % respecto al año pasado, en caso de que se vendan todos los décimos premiados, según los cálculos publicados ayer por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Gestha explica que de cada décimo premiado del Gordo, Hacienda se queda con 79.500 euros.

En cuanto a las posibilidades de ganar, según Manuel de León, investigador del Instituto de Ciencias Matemáticas (ICMAT), "de que toque 'El Gordo' existe una probabilidad de una entre 100.000 porque hay 100.000 números diferentes y 999.999 de que no te toque".

En este sentido y de cara a la celebración del sorteo, el matemático asegura que debido a la existencia del reintegro hay algo más de un 15% de posibilidades de ser agraciado con algún otro premio. "Quince de cada cien números aproximadamente se llevarán algo", insiste.

Ante la superstición que hace que algunos números sean más buscados que otros, Manuel de León insiste en que "todos" los números tienen la misma probabilidad de salir premiados, por lo que "no hay número feos". "A unos les gustan más unos que otros pero la probabilidad de todos es la misma".

De este modo, el matemático ha rechazado que trucos, como jugar siempre al mismo número, tengan algún tipo de efectividad para hacerse millonario. "No resuelve nada, no tiene ninguna efectividad", manifiesta De León, al tiempo que advierte de que "la única manera de que toque todo es comprar todos los números y eso no es rentable porque solo se reparte el 70% en premios".

¿Qué hacer si te toca el Gordo?

El afortunado que hoy descubra que han cantado su número ganará 400.000 que después de impuestos se quedará en unos 320.500 euros, a los que se le podrían aplicar otros gravámenes, como sucesiones y donaciones. Tanto si el ganador hace de "rey mago" entre sus allegados como si prefiere quedarse él con el dinero, la cuantía del premio permite darle distintas utilidades. La primera es, sin duda, destinar una parte al disfrute personal, que los expertos establecen en un 10 %, un porcentaje que parece pequeño pero que supera los 30.000 euros. La segunda opción en la que piensan gran parte de los españoles es "tapar agujeros" y olvidarse para siempre de hipotecas o préstamos pendientes. Una familia con una hipoteca media de unos 113.000 euros se ahorraría en torno a 31.800 euros en intereses al liquidarla, mientras que si apuesta por saldar un préstamo pendiente de unos 9.000, el ahorro será de algo más de 2.000 euros. El ganador contará con dinero suficiente para invertir y se le presentan opciones ilimitadas, como los fondos de pensiones, la bolsa, la renta fija o las materias primas, sin olvidar que los expertos recomiendan adaptar la inversión a cada perfil y recurrir al asesoramiento.

Datos curiosos sobre el Sorteo de Navidad

Cada español gastó este año una media de 63,80 euros en comprar décimos para la Lotería de Navidad, es decir, 1,08 euros más que en 2015. En esta línea, la comunidad autónoma que previsiblemente haya gastado más por habitante este año es Castilla y León, con 96,81 euros de media, seguida de Asturias (90,67 euros) y La Rioja (89,98 euros). Por su parte, Melilla, Ceuta y Baleares, con un desembolso de 12,11, 13,38 y 35,56 euros, respectivamente, serán las regiones en las que menos se gaste en la Lotería de Navidad. En años anteriores, el 48% de los ganadores de premios de la Lotería se queda en su puesto de trabajo y un 45% pone en marcha su propio negocio; además, un 38% se muda de casa y un 28% se compra una vivienda en el extranjero. Asimismo casi el 70% de los ganadores de premios de la Lotería continúa jugando tras su golpe de suerte; el 40% aumenta su contribución a obras de caridad, el 19% sale de vacaciones al extranjero por primera vez en su vida y solo el 1% lo emplea para someterse a una operación de cirugía estética.

De Sevilla a Madrid para ganar un "jornal"

De Sevilla a Madrid. Más de 500 kilómetros de viaje para ganar un "jornal" ahora que no tiene trabajo. Es la historia de Jesús Manuel, un andaluz que este año "debuta" como vendedor ambulante de lotería de Navidad.

Pocos días antes de que se realice el Sorteo Extraordinario de Navidad, los más rezagados se agolpan durante horas en la madrileña administración de lotería de Doña Manolita, la "más afamada de España", para así hacerse con alguno de los últimos décimos.

Al igual que los compradores, decenas de vendedores ambulantes, como Jesús Manuel, salen estos días a la calle con la intención de ganar algo de dinero.

Este señor sevillano explica cómo funciona su "trabajo temporal": un mes antes adquiere décimos en esta administración, la número 67, la que más solera tiene de la capital, para venderlos posteriormente por 22 euros, tan solo dos más de su precio habitual.

Sin embargo, asegura que no se lleva mucho dinero para todo el tiempo que le echa, 12 horas diarias durante el mes de diciembre, ya que en los últimos días "solamente" ha vendido unos 40 décimos (80 euros en ganancias), lo que le sirve como "un pequeño jornal".

"Lotería de Doña Manolita, para no esperar colita, por lo que cuesta un cafelito", grita uno de sus muchos compañeros que ofrecen décimos por la calle.

Llegan a juntarse en la misma zona unos treinta, según comenta el vendedor ambulante, y no tienen problema entre ellos; hay "buen rollo" también con los policías, quienes incluso se acercan a comprarles.

Al igual que los hay que recorren la península para "ganarse el jornal", también los hay que vienen "exclusivamente a comprar lotería", como Juan Carlos, un salmantino que todos los años va a esta administración porque es "donde más se juega y más probabilidades hay de que toque", según afirma, pese a que nunca ha ganado antes.