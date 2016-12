Delgado rechaza el carril BusVao en la TF-5

Carlos G. Totalmente de acuerdo y eso se cae de pura lógica. El cuello del fonil está en La Laguna y por el co...

El director general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, José Luis Delgado, se mostró reticente a la creación del carril BusVao en la autopista del Norte, explicando que este sistema "puede ser eficiente y viable y un buen instrumento desde Guamasa a Santa Cruz", pero de Guamasa a Los Realejos hay que darle preferencia al tercer carril" de la TF-5. Una intervención que está tramitada.

José Luis Delgado resaltó el hecho de que "el carril BusVao no se puede meter a través de La Laguna ni construirlo si no generamos un desvío en Guamasa y sacamos la autopista del interior de La Laguna, que es el gran embudo".

El director general de Infraestructura Viaria sigue sosteniendo, como en 2007, que la solución a las retenciones de tráfico en la TF-5 es la circunvalación de Tenerife Norte-Los Rodeos, "que no es un invento mío". Delgado defiende "un falso túnel por ser una obligación impuesta por AENA porque las luces de los vehículos no pueden interferir en la operatividad del aeropuerto. Me parece la solución más rápida y ejecutable sin afectar al tráfico". Una obra que se puede hacer en cuatro años, asegura.

En declaraciones a El Día Televisión, José Luis Delgado confirmó anoche que el enlace de Fonsalía (Guía de Isora) entrará en funcionamiento el día 28. Además, dijo que gestionan que el Estado ejecute el túnel de Erjos con cargo a los 600 millones que adeuda a Canarias.