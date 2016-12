La Pedrera, la perrera y la pedrea

"Nosotros a repartir bombonas, que es lo nuestro", así se despachó un desolado butanero con otros dos compañeros una vez que se dieron cuenta de que del Gordo ni el reintegro. Cuando cayó el primer premio, la cafetería del curro estaba abarrotada. Yo había comprado el décimo del lugar. Y a ver quién no, si te amenazan con que no te lo van a guardar como en el anuncio de la Lotería de hace unos años. Y claro, si me tengo que imaginar a mí mismo con cara de imbécil, que no sea por no haber comprado el boleto. Pero ni así oiga. Como cantaba Marifé de Triana: "Ay, María de la O, que desgraciadita gitana tú eres teniéndolo to".

Lo que aún no acabo de entender es por qué se dicen entre los desdichados de la Lotería que por lo menos tienen salud. Coño, da la impresión de que todos se han sobrepuesto a una pandemia. A mí me toca los timbales, porque soy diabético, y por esa regla me tenía que haber tocado al menos el reintegrito. Minutos después andaban todos preguntando si les había tocado alguna terminación. Pero en lugar de por la "pedrea" muchos se interesaban por la "Pedrera", que no es otra cosa que el edificio de Gaudí que se encuentra en Barcelona. Yo los miraba con cara de asombrado. Ahora bien, lo más terrible sucedió cuando me llamaron al móvil para saber si me había tocado algo a mí en la "perrera". Guau... Fue entonces cuando me lancé de cabeza a las vías del tren, que es desde donde les escribo.

