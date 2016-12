Discos canarios, y el acercamiento a su catalogación

A ello aspiramos en la Asociación Cultural del Disco Canario, al rescate de lo que se ha editado, y a intentar estar al día de lo que se va editando. A veces es la segunda labor la más difícil y por ello intentamos, al menos en estas modestas líneas, darles mayor difusión a los que llegan a nuestras manos. Nuestro correo electrónico y el postal están habilitados para que nos informes de los lanzamientos que se producen en tu entorno. Cuando estamos a punto de finalizar el año debemos reseñar brevemente los últimos trabajos recibidos, al coincidir en estas fechas con el mayor número de lanzamientos.

Desde Gran Canaria el grupo Mujercitas editó el disco "Ni un paso atrás", grabado en los recomendados Baraka Estudios de Ramón G. Tubio. Seis potentes canciones de rock and roll grasiento, con textos en castellano que hablan de pasión y sudor. Desconocemos más datos del disco y de los componentes, pero no se nos puede escapar el detalle en la producción de Demian Domínguez. El productor y músico argentino se ha caracterizado por saber sacar el mayor provecho a las guitarras en un disco en el que no eclipsan al resto de instrumentos, pero sí se solapan a la perfección en pro de la composición. Un disco de carretera, de los que pueden estar girando horas en cualquier coche o bar de Las Palmas ciudad.

En Tenerife un grupo íntegramente femenino llamado Purple Eyes ha rejuvenecido la escena local. Su primer disco, "Ready for abduction", despejó todo tipo de dudas sobre la capacidad de composición y ejecución de unas jóvenes que inteligentemente han recurrido a otra mujer para que les grabara el disco. Cristina Ruiz, de quien hemos hablado recientemente por su aventura en el grupo Mal Ride tras Mother in Law, durante algunos meses grabó varios discos de diferentes estilos dentro del rock. My Airport de Gran Canaria, o este trabajo de Purple Eyes, permiten entrever además su buena mano como productora. En los años 80 se hizo conocido Chute de Esperma como un grupo punk femenino. Sin embargo, solo Mujeres de Provecho eran en su totalidad mujeres. Cuando finaliza 2016 nos encontramos con un grupo de jóvenes adolescentes en Santa Cruz a quienes hemos podido ver en acústico en una entrega de orlas, o rendidas a los decibelios en los principales salas y pubs de la isla. Su disco reúne canciones propias cantadas en inglés que más que permitirnos conocer sus influencias en cuanto a gustos musicales, nos desvelan sus referencias en la labor creativa, donde se desenvuelven con soltura y aportan frescura al panorama actual.

Centrándonos en el sello de Santa Cruz El Hombre Bala podríamos ocupar varias páginas, pues su trepidante ritmo de edición pocas veces nos permite asimilar sus trabajos. El sello de Julio Delgado ha rematado el año con un deseado disco que recopila los 30 años musicales del grupo La Pista Búlgara. "1986-2016" es un trabajo que, tras el libro biográfico de Fernando Mesa, donde además en CD y DVD se realizaba un repaso a su discografía, ahora con el nuevo lanzamiento del siempre entusiasta El Hombre Bala Records, pone en valor unas composiciones que podían haber constituido eficientes singles, y de hecho algunos lo fueron, de sus álbumes oficiales.

Igualmente de placentero fue el lanzamiento de "Brokn", el segundo trabajo de Jorganes que nos dejó sin palabras para poder traer a colación en esta sección. Los subterfugios de la electrónica son aún más inescrutables cuando Juanjo Jorganes los surca. En dicho proceso nos educa en un estilo que nos puede perder en subgéneros. Desde la página web del sello puedes conseguir físicamente y también en digital estos y otros discos del sello capitalino.

En las páginas de El Día se suceden semanalmente firmas como las de Jorge Dávila, Raúl Gorroño o Juan Rebenaque reseñando nuevos discos. Nos sumamos con esta sección, aunque, ni aún así, podemos abarcar la totalidad de las ediciones actuales. 2017 es un año prometedor, con tu ayuda nos acercaremos a una completa catalogación de uno de nuestros patrimonios culturales, la música.

* Presidente de la Asociación Cultural del Disco Canario