Will Smith: "En el rodaje de Belleza Oculta descubrí que a mi padre le quedaba poco"

En su nueva pelicula, Will Smith le mete en la piel de un exitoso ejecutivo de publicidad en Nueva York que está sufriendo las consecuencias de una dolorosa pérdida. Sus compañeros de oficina, preocupados por su salud mental y el futuro de la compañía, pondrán en marcha un plan nada convencional para intentar recuperarle y salvar el negocio.

'Belleza oculta' (Collateral Beauty) está inspirada, según afirma el propio Smith en una entrevista con Europa Press, por cintas clásicas como 'Qué bello es vivir', por lo que no es de extrañar que nos llegue en estas fechas, y cuenta con un reparto de lujo con nombres como Hellen Mirren, Edward Norton, Keira Knightley o Kate Winslet. ¿Qué le atrajo de este proyecto? Cuando leí el guión me evocó ese sabor navideño que recuerdo de niño ver en filmes como 'Qué bello es vivir', que están al borde de la fantasía mientras a su vez tratan temas que son poderosamente humanos. ¿Cómo ve a Howard, su personaje? Como alguien que de entrada parece tener toda su vida solucionada y bajo control, pero que tras sufrir una pérdida tiene que volver a encontrarse hasta el punto de redescubrir si es posible que haya alegría de nuevo en su existencia. Ese viaje personal suyo me interesaba mucho y me afectó de manera especial. ¿Por qué?

Porque en medio del rodaje descubrí que mi padre tenía cáncer y que sólo le quedaban unas seis semanas de vida. Así que mientras intentaba entender lo que Howard sentía al sufrir su pérdida, también yo estaba sufriendo en la vida real la pérdida de mi padre. Fue una experiencia especial, donde pude compartir lo que estaba aprendiendo acerca de Howard con mi propio padre. Y en consecuencia ese aprendizaje y el dolor que sufrí me han cambiado para siempre, porque no hay nada más difícil para un ser humano que lidiar con la muerte de un ser querido. ¿Qué descubrirá Howard durante ese viaje personal y doloroso? Howard pensaba que igual podría racionalizar las cosas e idear una manera de salir adelante; pero descubrirá que tiene primero que vivir ese dolor y sufrirlo, y ahí es cuando conocerá la belleza oculta a la que hace referencia el título de la película. ¿Recuerda alguna experiencia vital especialmente significativa? Muchas, y todas tienen que ver con el amor. Soy un romántico empedernido, pero si tengo que recordar un momento especialmente significativo probablemente sería cuando nació mi hija Willow y la senté junto a mi mujer Jada. Estar junto a las dos me hizo sentir más lleno que nunca antes. Jamás he vivido una experiencia tan pura ni con más amor que ésa, ni he sido tan feliz. ¿Cómo diría que está evolucionando su carrera artística y usted como persona? Las dos cosas van unidas, ya que a medida que maduro y vivo más experiencias soy capaz de conectar con emociones humanas más complejas. Y como artista tengo que aceptar el hecho de que yo soy mi herramienta de trabajo, por lo que mi vida es mi pozo. Por ejemplo, mi hija acaba de cumplir 16 años y el otro día vi como salía de casa y se metía en su propio coche. Eso significa que puedo interpretar a un padre que entiende lo que eso significa. Llevo bajo los focos de la fama 30 años, y he cambiado bastante desde mis años de El Príncipe de Bel Air, por lo que ahora soy capaz de tomar riesgos y buscar nuevas experiencias artísticas. Y sigue muy unido al mundo de la música, ¿verdad? Sí, siempre estoy grabando música. Es algo que me apasiona y que nunca puedo dejar de lado.