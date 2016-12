May decepcionó a Isabel II al no contarle nada del "brexit", según la prensa

La primera ministra británica, Theresa May, "decepcionó" a la reina Isabel II y a su esposo, el príncipe Felipe, al no revelar nada sobre su plan para el "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) en una visita a la residencia escocesa de Balmoral, publica hoy "The Times".

Según el periódico, la pareja real se quedó en ascuas cuando la jefa del Gobierno se limitó a insistir en su línea de que "brexit significa 'brexit'", en lugar de exponer sus prioridades para ejecutar la voluntad del pueblo británico.

May realizó su primera visita a Balmoral el pasado septiembre, tras sustituir en julio al anterior primer ministro, David Cameron, y la reina y su esposo esperaban un informe sobre las próximos pasos tras el referéndum del 23 de junio.

El periódico, que cita a una fuente "cercana a la soberana", subraya que ese episodio no significa que ambas mujeres no tengan una buena relación personal o que tengan algún desacuerdo político.

El Gobierno ha reaccionado a la noticia diciendo que no hace comentarios "sobre conversaciones privadas con la reina", mientras que el Palacio de Buckingham rechaza comentar sobre "conversaciones entre la reina y sus primeros ministros" o "conjeturas anónimas de este tipo".

Al margen de la visita oficial a Balmoral, Isabel II y May departen semanalmente sobre los asuntos del Gobierno, como es protocolario para todos los primeros ministros.

Por otra parte, una encuesta publicada hoy en el Reino Unido revela que un 54 % de los británicos desea que May active el "brexit" o salida de la unión Europea (UE) "cuanto antes".

El sondeo, elaborado por ICM para el grupo a favor de la salida de la UE "Change Britain", refleja asimismo que un 20 % discrepa con el enunciado de que "el Gobierno debe activar cuanto antes el artículo 50 y proceder a implementar el resultado del referéndum de sacar al Reino Unido de la UE y recuperar el control de las fronteras, leyes, dinero y comercio".

May ha indicado que activará el artículo 50 del Tratado de Lisboa, lo que dará inicio al periodo de dos años de negociaciones con Bruselas, a finales de marzo de 2017, si bien está a la espera de conocer una resolución judicial que puede obligarla a consultar primero con el Parlamento.

Otro estudio difundido hoy por el grupo académico "Changing Europe" asegura que las actitudes de los países de la UE hacia el Reino Unido se han endurecido seis meses después del plebiscito, en parte por el enfoque aparentemente intransigente de May.

"Se percibe al Gobierno británico como trabajando de manera oportunista, con solo los intereses del Reino Unido en mente y poca consideración para los asuntos y prioridades europeas", ha declarado Sara Hagemann, de la London School of Economics (LSE).

"Por este motivo, el apoyo por los británicos ha disminuido significativamente, incluso entre los amigos de Londres", añade la académica.