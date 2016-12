Los 260 alumnos del CEIP Juan Cruz piden en la calle que no les roben más

Los 260 alumnos del CEIP Juan Cruz Ruiz, del barrio portuense de La Vera, salieron ayer a la calle para pedir que no les roben más. La comunidad escolar de este centro público celebró la Navidad de una forma diferente, después de que el pasado martes descubrieran que alguien había robado todo el equipo de sonido que tenían instalado para poder representar su festival navideño.

El de esta semana ha sido el segundo robo que sufre el centro en lo que va de curso y, para denunciar esta situación y tratar de crear conciencia en su barrio, alumnos, docentes y familias recorrieron ayer La Vera con carteles y lemas como "robar en el cole es robar a los niños", "respeta nuestro colegio", "¿qué has robado? nuestra ilusión", "cuidemos nuestro barrio" o un simple "no se roba". También han cantado villancicos con letras modificadas para la ocasión: "¡No nos gusta que nos roben! / ¡fun, fun fun! / ¡No nos gusta que nos roben! / ¡fun, fun fun! / Necesito estar tranquilo, bien seguro y aprender / Me he quedado sin mi fiesta/ ¡Ay qué triste! ¡qué vergüenza!/ ¡fun, fun, fun!".

La iniciativa del CEIP Juan Cruz Ruiz reunió a numerosos vecinos de La Vera, que se solidarizaron con la comunidad escolar. La edil de Educación del Consistorio portuense, Diana Mora, y el concejal de Juventud, Ruymán García, también asistieron a la marcha de concienciación.

El centro recibió ayer parte del material que sustituye lo robado. La empresa portuense Ocio Costa Martiánez hizo entrega al centro de una televisión y un proyector de vídeo. Otra empresa solidaria, Imoa Producciones, también se ha comprometido a donarles un equipo de sonido para que puedan seguir representando sus festivales.

puerto de la cruz