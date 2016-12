Alertan de que en Navidad crece el riesgo cardiovascular

Hospiten alerta del aumento de los factores de riesgo cardiovascular en Navidad, en la que se certifica que los fallecimientos por fallo cardiaco aumentan hasta un 8%, por lo que recomienda un especial cuidado y prevención durante esta época del año en la que se concentran muchos eventos festivos y celebraciones.

Como principales razones que pueden influir en este incremento de riesgo durante estas fechas se han postulado el descuido en la administración de medicación para patologías crónicas, las comidas copiosas, los excesos de algunos alimentos ricos en sal, la mayor ingesta de bebidas alcohólicas, o las situaciones de estrés emocional por reuniones sociales y familiares, entre otros.

De hecho, el estudio "The Holidays as a Risk Factor for Death" (Las festividades como factor de riesgo de muerte) concluye que el 25 de diciembre es el día en que ocurren más fatalidades por fallo cardiovascular.