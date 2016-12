El PSC se planta y Clavijo lo destituye

Por un mes. El cambio de Gobierno que vive Canarias desde ayer, tras la destitución de los 4 consejeros socialistas por parte del presidente Clavijo, es el segundo más rápido de la siempre intensa y tambaleante democracia isleña. Solo el gobierno de Fernando Fernández (entonces en el CDS y en pacto con las AIC, germen de CC) duró menos (de junio de 1987 al 30 de noviembre del 88), aunque esa vez fue porque AIC se abstuvo en la moción de confianza a la que se sometió y perdió el luego eurodiputado del PP, por lo que dimitió.

Ayer no. Ayer fue el PSOE el que, como el pasado 28 de noviembre, volvió a levantarse del consejo de Gobierno al rechazar el reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias, el ya no solo célebre, sino inolvidable Fdcan, por mucho que haya sido una excusa o, mejor, el culmen de un creciente distanciamiento entre los socios por golpes mutuos que, eso sí, los socialistas creen mucho más descompensados en su contra tras la censura de Granadilla, lo de sanidad, el cierre presupuestario, incumplimientos locales, de la adenda...

Como se preveía desde el lunes, los representantes del PSC dijeron no a que la parte de empleo del Fdcan se vaya a los cabildos (28 millones) por mucho informe jurídico que esgrima Clavijo, se levantaron y el presidente no tuvo más remedio que comparecer al poco para anunciar los ceses y la ruptura del pacto, lo que no tiene por qué significar que CC y PSC rompan en los 4 cabildos que comparten y los 29 consistorios.

De hecho, Alonso y otros presidentes insulares (de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura) no han parado de recalcar que seguirían con su socio en estos 3 meses largos de crisis, críticas cruzadas, acercamientos y ruptura definitiva.

En su solemne y solitaria intervención ante los medios en la sede de Presidencia de Las Palmas, si bien los consejeros de CC y el secretario general, José Miguel Barragán, lo arropaban en las primeras sillas, Clavijo remarcó tras el largo consejo que la paciencia "no es infinita" y que había intentado todo para evitar esta situación, pero que no podía tolerar otra espantada del PSC sin "dar razones coherentes en dos ocasiones". Por eso, dio por roto el acuerdo y dijo que se afanará por hallar estabilidad para las Islas y resolver los problemas de los canarios.

El presidente no escondió "cierta tristeza" y subrayó que el Fdcan surge por un decreto en Consejo de Gobierno, una orden, comisiones y trabajos en los que el PSOE "participó desde el minuto 1". Durante estos meses, y ante esas ausencias, he tenido que soportar acusaciones de estar detrás de la crisis, que miembros del Gobierno me digan en los medios que debo someterme a una confianza, que altos dirigentes del PSOE pidan mi cabeza o que el Fdcan era un reparto clientelar". Además, lamentó que la crisis la origine en gran parte la situación interna del PSC.

Pedirá a Cospedal que no haya una censura



El presidente Clavijo llamó ayer al líder regional del PP, Asier Antona, tras destituir a los consejeros del PSOE. Así lo desveló el diputado conservador, quien afirmó a la prensa que tenía una llamada perdida. Sin embargo, y con independencia de lo que hablaran o no más tarde, lo relevante es que Clavijo tiene previsto reunirse cuanto antes con la aún secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, para explicarle la situación en las Islas y reafirmar el compromiso entre ambos partidos, de hace 2 meses, según fuentes de CC, para que no haya una censura, moción que necesita necesariamente el apoyo del PP para prosperar, salvo que alguien de CC rompa la disciplina de voto porque la presenta el PSOE, algo casi quimérico.

Dichas fuentes admiten también la preocupación que existe en el partido por lo que pueda pasar ahora en distintas instituciones, especialmente en La Laguna, pero también en algunos cabildos o ayuntamientos. Asimismo, y en línea con otras fuentes nacionalistas, señalan que Clavijo anunciará a los nuevos consejeros en torno al 6 de enero, que no habrá nuevas áreas o aglutinación, sino que se sustituirá a los cuatro responsables socialistas hasta ahora, y que, al menos durante un año, el PP y ASG los apoyarán desde fuera, sin descartar luego un cogobierno.

El PP insiste en que estará en la oposición

El presidente del PP canario, Asier Antona, reiteró ayer que no entrará, al menos de momento, en el Gobierno. "El PP no tiene ansiedad ni desespero por ocupar el espacio vacante del PSOE", dijo a Efe. Además, insistió en que actuarán "con responsabilidad y altura de miras ante este desgobierno, apoyando a CC en las cuestiones en las que coincida con su programa", como la ley del suelo si se mantiene la inicial. A su juicio, la situación "era insostenible y se veía venir" la destitución del PSOE. Fuentes del PP insistieron ayer a El Día en que, al menos en 3 o 4 meses, no entrarán en el gobierno. Otras fuentes hablan de un año.

El PNC apoya a Clavijo y espera una consejería

El diputado regional y líder del PNC, socio de CC, Juan Manuel García Ramos, mostró ayer su apoyo a Clavijo después de su decisión, considera que no cabía otra opción tras el nuevo abandono del PSOE del consejo, es consciente de los difíciles tiempos que vienen para la estabilidad y espera que el presidente otorgue una consejería a su formación porque cree que ya es el momento.