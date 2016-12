El PSOE de Canarias retira la confianza parlamentaria a Clavijo: "Nos tendrá enfrente"

El presidente de la Comisión Gestora del PSOE de Canarias, José Miguel Fraga, ha anunciado que la formación socialista retirará la confianza parlamentaria al presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, y que a partir de ahora tendrá al Partido Socialista "enfrente" en la lucha por la Canarias en la que creen

"Clavijo anunciaba ayer el cese de los consejeros socialistas y yo hoy anuncio la retirada de la confianza en el Parlamento de los socialistas. El presidente debe saber y sabe que se queda en minoría y que esta es la consecuencia de una trayectoria irresponsable que nos ha traído hasta aquí", declaró.

Durante una rueda de prensa celebrada este sábado en Santa Cruz de Tenerife, añadió que durante los últimos meses se han sucedido una serie de acontecimientos que el PSOE "ni en el fondo ni en la forma" podía compartir, añadiendo que "es verdad que, de alguna manera, esto era la crónica de una muerte anunciada".

Fraga hizo especial hincapié en que los socialistas han estado en todo momento abiertos al diálogo "hasta el último minuto", para matizar que la confianza que le retiran a Clavijo este sábado es la misma que le hizo presidente.

"El PSOE es el partido más votado y CC es la tercera --dijo--. Clavijo deberá ahora asumir la responsabilidad de un gobierno en minoría y, en lógica parlamentaría, debería preguntar al Parlamento si realmente cuenta con el apoyo suficiente para sacar adelante a Canarias en una situación crítica como en la que estamos".

Además, el presidente de la Gestora del PSOE canario insistió en que la responsabilidad de los socialistas es retirar su confianza parlamentaria. "A los socialistas nos tendrá enfrente en el Parlamento en la lucha por la Canarias en la que creemos", aseveró.

Hizo también especial hincapié en que si en su momento el PSOE optó por un acuerdo de gobierno con CC fue bajo la premisa de que Canarias necesitaba un Gobierno estable, con un punto progresista y pensando en los parados, en la educación, en la pobreza y en los dependientes.

En este sentido, destacó que los miembros del PSOE que hasta este viernes estaban en el Ejecutivo regional han hecho un buen trabajo y que es reconocible la mejora en la áreas en las que han trabajado.

"NUEVA ETAPA SIN ATADURAS"

"El partido está unido, apoya a los consejeros, vamos a trabajando y abrimos una nueva etapa sin ataduras en la que no tenemos que hacer ninguna concesión a lo que supone un pacto. No nos vamos por el FDCAN, nos vamos porque el FDCAN es una forma de hacer política que no compartidos en absoluto", aseveró.

Finalmente, cuestionado sobre qué pasará con los acuerdos CC-PSOE en diferentes municipios de Canarias, Fraga entendió que ya no están sujetos a ningún pacto y que tomarán las decisiones que estimen oportunas en cada caso.