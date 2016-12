24 de diciembre, llegó el día tan temido por unos y tan ansiado por otros. Hay quien estará en la peluquería, quien va comprando los últimos ingredientes para la cena, quien andará entre calderos o quien se lanzará a la calle a celebrar con sus amigos y unas copas que llegó la Navidad. Acelerados por ultimar los preparativos para empezar la noche que abre las fiestas, nuestras cabezas están más ocupadas organizando que disfrutando. Pasaremos el 24 y llegará el 25. Algo más sosegados y con un compromiso menos, empezaremos a pensar en que ya pronto se acaba el año. Llegan momentos de reflexión, de ilusión y de ganas de cambiar las cosas que hasta ahora nos han acompañado a lo largo de los últimos tiempos.

Del "os deseamos una feliz Navidad" pasamos al "próspero año nuevo, y que en el nuevo año se cumplan todos tus deseos", sí, tus deseos..., y pensamos..., soñamos..., nos ilusionamos.

Mis mejores deseos para el próximo año son de mí para ti. Sí, a ti, que lees este artículo, te deseo que el próximo año sea especial, diferente y que luches por aquello que llevas deseando tanto tiempo. Puede que aún no se te haya dado, puede que estés en vías de conseguirlo o quizás no te hayas atrevido ni a empezar a luchar por ello.

El motor de nuestra vida es soñar, ponernos metas por las que luchar, seguir el camino hacia ellas, más largo, más corto, pero con la mirada puestas en ellas. A veces ganaremos y otras perderemos; en la vida, al fin y al cabo, todo se trata de eso, de seguir y seguir hasta llegar. Aprenderemos de las caídas, habrá que levantarse, lamer las heridas, llorar la pérdida y volver a visualizar la meta, quizás de otra manera o quizás de la misma si no vemos otra salida, pero si hay algo que define al ser humano, es que lucha por seguir.

Mis mejores deseos..., porque espero que puedas llegar a ser esa persona que quieres ser, que estés como quieras estar y rodeado por aquello que anhelas.

Para ser quien quieres ser, primero debes observarte y ver qué cosas te gustan de ti, esas puedes intensificarlas para que aún brilles más. Aquello que no te gusta, ¿sabes?, lo puedes transformar: si es físico, se podría mejorar, y si es psicológico, la gente cambia, sí, lo hace constantemente, sólo hay que saber cómo. Probablemente lo sabes, lo que pasa es que aún no lo has tomado en serio o a lo mejor necesitas algún consejo, una guía.

Para estar como quieres estar, habrá que ver qué cosas realizables se pueden conseguir, por ejemplo, mejorar la relación de pareja (¿lo habéis hablado?).

¿Y si empiezas tú para que el otro por simpatía también mejore? A lo mejor está más que hablado y no hay forma de que esto cambie, la relación está muerta, entonces probablemente sea hora de poner punto y final y no alargar algo que hace tiempo no funciona, lo sabes, pero no sabes qué pasará, ¡y claro!, mejor después de las Navidades. Nunca es buen momento, ¿no?

Hay momentos en la vida en los que hay que pararse a analizar qué cosas están funcionando y qué cosas no. Lo que no funciona vamos a intentar cambiarlo, pero tampoco vamos a dejar nuestra vida en ello. A veces es mejor salir a tiempo de una situación que nos marchita por dentro para poder empezar a sentirnos vivos otra vez. Solo tú sabes qué es lo que te da la vida, y lo que te la quita.

Para estar rodeados de aquello que anhelamos, solo tenemos que poner en práctica los dos pasos anteriores. En cuanto estés bien contigo y estés donde quieres estar, el resto vendrá solo, las cosas empezarán a marchar y verás cómo todo empieza a fluir de forma armónica. Te sorprenderás porque las cosas salen solas, empezarás a sentir una calma y una paz interior que te llenará y te acompañará, los demás te preguntarán que qué has hecho que se te ve más joven, mejor aspecto, más feliz, o tantos otros piropos..., y lo curioso es que la única realidad es que, finalmente, estás siendo tú mismo. Dejaste atrás las cosas enquistadas o que te estaban frenando, te liberaste de caretas y cadenas, supiste lo que querías, y estás ahí, en tu sitio.

Mis mejores deseos, porque espero que el próximo año, sí se hagan realidad.

*Psicóloga y terapeuta

