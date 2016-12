"Ojos grises", un retrato de la juventud y la Barcelona de los 90 en cómic

El trío formado por el guionista Fernando Llor, el dibujante Roger Vidal y el colorista Àlex Batlle se ha metido en las entrañas del barrio barcelonés del Poblenou a principios de los 90 en "Ojos grises", la historia de unos jóvenes que se hacen adultos "de repente" al presenciar algo que no debían.

Con una canción del grupo de rumba catalana Rumba 3 que suena a través de un walkman, así arranca este cómic protagonizado por Lucho, Xavi y sus amigos, un grupo de cuatro jóvenes de 14 años que tras presenciar el asesinato de un quinqui del barrio decide ser consecuente y desenmascarar al asesino con sus propios medios.

Una trama que nació en la mente de Llor y Vidal y que se amplió cuando se pusieron a analizar dónde situar a estos personajes, como ha contado el guionista: "Necesitábamos algún barrio o alguna zona que sufriese una transformación, porque era un símbolo de esos chavales que van a pasar de la adolescencia a ser adultos de repente por algo que se encuentran".

Así, y debido a que Vidal es barcelonés, se encontraron con la respuesta perfecta: situarían la historia en el Poblenou debido a la transformación que sufrió a finales de los años 80 por la llegada de la Villa Olímpica con motivo de las olimpiadas de Barcelona 92.

Así, y con la ayuda del Archivo Histórico del Poblenou, este cómic publicado en el sello Evolution Cómics de la editorial Panini se convierte en un documento real que da testimonio de los cambios que vivió no sólo la arquitectura de la zona, sino también sus habitantes.

"Queríamos que hubiese elementos reconocibles del barrio de aquella época y de determinados edificios que ya no existen, como la comisaria de la rambla del Poblenou, que la cerraron. De hecho hubo elementos que tuvimos que consultar porque no sabíamos las fechas concretas y no queríamos meter la gamba", ha matizado el guionista.

En este sentido, y en paralelo a la trama principal, "Ojos grises" desgrana también otras historias secundarias que nacen de esas situaciones que los habitantes del barrio catalán vivieron con el cierre de las fábricas que les daban empleo. "Queríamos que estas narraciones ayudaran a comprender el ambiente del barrio", ha puntualizado.

En cuanto al color, todo en digital y tercera pata de esta obra, en "Ojos grises" tiene una gran importancia ya que se trata de un elemento narrativo más que ayuda a seguir las diferentes tramas, diferenciarlas, destacarlas y "ambientarlas" ya que ayuda a situarnos en cada historia y en cada personaje.

Y con todo, trama, dibujo y guión, Llor considera que no sólo es un cómic dirigido al público juvenil, sino que puede tener "dos públicos" más: el que haya vivido la década de los 90 y el que quiera encontrar una historia "sencilla, completa y cerrada".

Eso sí, el guionista reconoce que puede ser el inicio de una saga de aventuras al estilo de célebre "Los 5".

"A lo mejor podríamos contar qué le pasó a este grupo de amigos después de las Olimpiadas. Tuve la suerte de hacerme un recorrido por el Poblenou, y es una pasada la cantidad de historias y de detalles que se podrían contar sobre ese barrio que tiene mucha vida y una historia tremenda", concluye.