Lennon, Dylan, Cohen o Springsteen: diez villancicos con acento rock

La música pop-rock también se ha rendido a la dulce Navidad, prueba de ello son los villancicos que han creado o versionado leyendas como John Lennon, Bob Dylan, Leonard Cohen, Mariah Carey, Sex Pistols o Bruce Springsteen, entre otros.

1.- "Happy Xmas (War is Over)", de John Lennon: En 1971, el ya ex Beatle compuso esta canción protesta contra la Guerra de Vietnam basándose en una campaña publicitaria que había llevado a cabo en 1969 junto a su mujer, Yoko Ono. Más de cuatro décadas después, se ha convertido en un himno de estas fiestas, incluido en varios recopilatorios de canciones navideñas.

2.- "O' Come All Ye Faithful (Adeste Fideles)", por Bob Dylan: El Nobel de Literatura 2016 lanzó en 2009 "Christmas in the heart" ("Navidad en el alma"), un álbum compuesto íntegramente por villancicos, entre los que figura este clásico, originalmente en latín, que el bardo interpreta en su versión inglesa.

3.- "Silent Night", versión de Leonard Cohen y Jennifer Warnes: Acompañado de su oscarizada amiga Jennifer Warnes y del violinista Raffi Hakopian, el recientemente fallecido Leonard Cohen, que era judío, hizo en un recital en Brighton (Reino Unido) en 1979 una inolvidable versión de esta canción navideña de la tradición anglosajona.

4.- "Santa Claus is Coming To Town", por Bruce Springsteen y la E-Street Band: Compuesto en 1934, es uno de los villancicos más populares en lengua inglesa y ha sido interpretado por grandes nombres como Frank Sinatra, Luis Miguel o Rod Stewart, aunque la versión del "Boss" y su banda ha dado la vuelta al mundo.

5.- "All I want for Christmas is you", de Mariah Carey: La estadounidense alcanzó el número 1 en las listas de varios países con este villancico pop, uno de los más populares, que saltó al cine de la mano de la comedia romántica "Love Actually", donde lo interpreta la niña Olivia Olson.

6.- "Wonderful Christmastime", de Paul McCartney: "El ánimo es bueno/ el espíritu está arriba/ estamos aquí esta noche/ y eso es suficiente", dice este alegre tema navideño, lanzado como sencillo en 1979, compuesto por el de Liverpool y en el que su voz está acompañada por numerosos efectos de sintetizadores.

7.- "Jingle Bells", versión de Sex Pistols: Incluso los míticos Sex Pistols, una de las bandas más subversivas del movimiento punk británico, han sucumbido a estas fiestas y han adaptado a su estilo de guitarras gamberras este clásico del cancionero navideño anglosajón.

8.- "Merry Xmas everybody", de Slade: Esta banda británica de glam-rock lanzó en 1973 este tema navideño, que se convertiría en su último numero 1 en su país y que después versionarían grandes artistas como el que fuera guitarrista y vocalista de Oasis, Noel Gallagher.

9.- "Red-Suited Super Man", de Rod Stewart: En 2012, el británico publicó su primer disco villancico, "Merry Christmas, Baby", en el que junto a varias versiones de villancicos tradicionales, aparece este tema soul dedicado a Papá Noel que Stewart interpreta junto a al músico Trombone Shorty.

10.- "Christmas could have been good", de Mando Diao: Más apropiada por su letra para la resaca de las fiestas que para la celebración en sí, esta canción de los suecos Mando Diao -que acaban de confirmar su presencia en el Low Festival 2017- habla de unas navidades que no han sido precisamente idílicas.