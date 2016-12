Carrie Fisher, estable dentro de la gravedad tras sufrir un infarto en pleno vuelo

Carrie Fisher, la actriz que da vida a la princesa Leia en la saga de Star Wars, permanece ingresada en un hospital de Los Ángeles tras haber sufrido un infarto durante el transcurso de un vuelo de United Airlines entre Londres y Los Angeles. Fisher está en cuidados intensivos pero estable dentro de la gravedad, según ha comunicado su hermano.

"Ella está en la Unidad de Cuidados Intensivos y todo el mundo está rezando por ella", explicó Todd Fisher en declaraciones a Variety. "No hay noticias nuevas de los médicos. No hay nada nuevo en absoluto... No hay ni buenas ni malas noticias", concluyó el también actor y director al respecto del estado de salud de su hermana.

Por otra parte, The Associated Press informó durante la madrugada del viernes al sábado de que Fisher se encontraba en condición estable y "fuera de emergencia".

Según varias fuentes cercanas al suceso, Fisher, de 60 años, sufrió un paro cardiaco aproximadamente 15 minutos antes de que el avión aterrizara en la ciudad de Los Ángeles. Nada más tomar tierra, los paramédicos llevaron a cabo labores de soporte vital a la paciente, que rápidamente fue trasladada al Centro Médico de la UCLA. Carrie Fisher se encontraba en Londres filmando la sitcom Catastrophe y promocionando sus memorias recientemente publicadas, The Princess Diarist, que detalla sus vivencias durante el rodaje de las películas originales de Star Wars.