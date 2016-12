Los belenistas no han cobrado los premios del año pasado

Iba a ser una entrega de premios del concurso de belenes de este año, y lo fue; pero también un foro en el que un grupo de autores locales de este tipo de creaciones navideñas aprovecharon la oportunidad para expresar su malestar con el Ayuntamiento de La Laguna por los impagos que han sufrido durante los últimos meses y con otros aspectos de la gestión de este certamen anual.

Según explicó uno de los asistentes, en un momento de la cita tomaron la palabra y comenzó el debate en torno a la dotación económica que no han recibido de los galardones de 2015. Se produjeron críticas acerca de la situación e, incluso, hubo quienes llegaron a proponer que no se convoque el concurso si después los premios no se abonan.

Ante eso, el representante del área de Cultura que se encontraba en el lugar trató de capear como mejor pudo el asunto económico, al que se unieron manifestaciones centradas en aspectos de la valoración de los portales.

Concretamente, y al menos en la presente edición, las distinciones estaban dotadas con 300, 200 y 100 euros para las tres mejores obras de cada categoría. En ellas, los primeros premios fueron para Domingo Alexis Torres (popular B), José Enrique Villalmanzo (diorama), el Scout Aguere 70 (bíblico) y el grupo Santa Luisa de Marillac (no tradicional). Por su parte, quedó desierto el primero de los premios en las modalidades denominadas "popular A", "al aire libre" y "belén canario", donde, respectivamente, las composiciones más destacadas fueron las que presentaron Carmen Pilar Hernández y Arántzazu Real (segundo), la asociación de vecinos La Ratona (segundo) y Macarena Nieves de León (tercero).