Unid@s y XTF-NC denuncian un "catastrazo" en el municipio

Unid@s se Puede (USP) y Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) denunciaron ayer un "catastrazo" en el municipio, después de que se haya producido un "aumento injustificado" del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En rueda de prensa, la concejala Idaira Afonso (USP) expresó que los contribuyentes laguneros han recibido más de 10.000 cartas reclamando un incremento en el citado tributo, lo que ha llevado al enfado de numerosos vecinos y a que estos se hayan dirigido a las oficinas de los dos grupos de la oposición convocantes.

Acompañada por su compañero de formación Rubens Ascanio y por Santiago Pérez (XTF-NC), la edil explicó que las subidas que ellos han podido ver en las comunicaciones que les han mostrado van desde los 200 a los 1.000 euros, que estas afectan por igual a personas con o sin recursos, y que, pese a que había alternativas, el ayuntamiento no ha actuado. También puso de relieve que existen casos en los que las personas que han recurrido a su ayuda no realizaron ninguna obra que justifique el incremento y que en las cartas les indican que es el tercer aviso a pesar de que antes no habían recibido ninguno.

En respuesta, y a través de una nota de prensa, la concejala de Hacienda, Candelaria Díaz, expuso que esta institución permite fraccionar o aplazar los pagos y que, en ciertos supuestos, la situación de las familias puede ser estudiada por los Servicios Sociales. "Es lamentable la campaña de desinformación", lanzó en dirección a los partidos críticos, tras referirse a que la acción deriva de un programa de inspección y lucha contra el fraude del Estado. En otro comunicado, Coalición Canaria (CC) los acusó de mentir.

Desde Unid@s y XTF-NC avanzaron este viernes que tienen previsto llevar a cabo algunas actuaciones, como la presentación de una moción en un próximo pleno del consistorio.