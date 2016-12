Bermúdez insiste en Las Hespérides como mejor trazado para el tranvía

blasillo Si no las hay ya, deberían poner en los tranvías máquinas expendedoras de novelas de bolsillo, como ...

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, insistió ayer en que el Consistorio de la capital está "más por la labor" del trazado por la avenida Las Hespérides, para la ampliación de la Línea 2 del tranvía hasta La Gallega.

En declaraciones a Radio El Día, el regidor de la capital sostuvo que la posición política del grupo de gobierno de la capital, CC y PP, "es la anunciada" desde hace meses, y, por tanto, "no ha variado", con independencia de los informes técnicos que se pongan sobre la mesa.

Con ello se refiere al último documento remitido al Cabildo de Tenerife por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz, del que se desprende que el trazado más viable es el que transcurre por la avenida de Los Majuelos, y que recoge también otra opción, con un trazado circular.

"En cualquier caso -dijo-, si el Cabildo quisiera ejecutar esa obra tendría que plantear la modificación previa del planeamiento". "Y eso no es algo que se haga de la noche a la mañana", subrayó.

"No estamos, en principio, por la labor de iniciar esas obras por Los Majuelos de forma inmediata y, aunque estuviéramos de acuerdo, tendría que hacerse esa modificación del planeamiento que recoge el informe de Urbanismo", añadió.

Respecto a la situación del sector del taxi en la capital, el alcalde indicó que una vez analizado que no existen "grandes discrepancias", tampoco existen motivos para que los vecinos y los comerciantes sufran los paros en la avenida Tres de Mayo.

"Les he pedido responsabilidad y, por supuesto, diálogo. Pero tiene que se recíproco, porque si se actúa, por una parte, con la mano tendida, y, por otra, no se demuestra eso, las reglas del juego no son las mismas", aseveró.

En este sentido, defendió las gestiones que se han hecho con el consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, para tratar de que la Comisión de Precios acepte la implantación de la tarifa única en el municipio.

"Hay una hoja de ruta y unos plazos. Pero si la situación es que habiendo hoja de ruta, plazos y posibles soluciones vamos a hacer más ruido y, sobre todo, que lo paguen los vecinos, yo tengo que defender a los ciudadanos", advirtió el alcalde.