Las comunidades decidirán el 30% de los contenidos de la nueva PAU

El 70% de los contenidos de cada prueba de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad -como se va a denominar al examen que sustituye a la Selectividad- será común para toda España, mientras que el 30% restante lo podrán completar las comunidades autónomas. Se establece así en la orden ministerial, publicada ayer en el BOE, por la que se determinan las características, diseño y contenido de esta evaluación que deberá realizarse antes del 16 de junio y cuyos resultados serán conocidos antes del 30 de ese mismo mes.

La orden definitiva recoge así los cambios acordados entre el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, y las comunidades para que las pruebas finales de la Lomce dejen de tener efectos académicos, y que están recogidos en un real decreto-ley que modifica la norma y que fue convalidado el pasado miércoles en el Congreso.

Frente a lo que establecía en un principio la Lomce (la prueba final de Bachillerato era obligatoria para obtener el título de bachiller), esta evaluación se realizará "exclusivamente" para el alumnado que quiera acceder a las enseñanzas universitarias oficiales.

Según el nuevo texto, al menos el 70% de la calificación de cada prueba se obtendrá evaluando "estándares de aprendizaje seleccionados entre los definidos en la matriz de especificaciones de la materia correspondiente", es decir, los contenidos establecidos desde Educación.

Por su parte, las administraciones educativas "podrán completar" el 30% restante evaluando estándares del currículo básico, un porcentaje que en el borrador de esta orden no aparecía.

Las pruebas versarán sobre las materias generales del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de la modalidad elegida "para la prueba" y, en su caso, la materia de Lengua Cooficial y Literatura. Los alumnos que quieran mejorar su nota podrán examinarse de dos materias de opción del bloque de las asignaturas troncales de segundo curso.

Cada prueba constará de un mínimo de dos preguntas y un máximo de 15, con una duración de 90 minutos y un descanso como mínimo de 30. Esta evaluación tendrá una duración máxima de cuatro días y de cinco para las autonomías con lengua cooficial.

las claves

Novedades. La posibilidad de que las comunidades puedan determinar hasta el 30% de los contenidos de las pruebas no se preveía en el borrador de la orden.

Cuatro o cinco días. La normativa establece una duración máxima de cuatro días para la prueba, que se extenderá a cinco en el caso de comunidades con lengua cooficial.

Preguntas abiertas, semiabiertas y tipo test

Cada evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad contendrá preguntas abiertas (exigen construcción por parte del alumno y no tienen una respuesta correcta única) o semiabiertas (con respuesta correcta inequívoca y que exigen construcción del alumno).

Se podrán utilizar también preguntas tipo test, "siempre que en cada una de las pruebas la puntuación asignada al total de preguntas abiertas y semiabiertas alcance como mínimo el 50%".

La evaluación se considerará superada con una nota de 4 o más. La de acceso a la Universidad deberá ser un 5 como mínimo, ponderando un 40% la calificación de la prueba y un 60% la final de Bachillerato.

Los padres, madres o tutores y, "en su caso, los alumnos" tendrán derecho a ver las pruebas revisadas, un punto que para el presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones de Estudiantes (Canae), Carles López, no recoge lo acordado en el Consejo Escolar del Estado. "Debería haberse quitado ese en su caso, porque "no deja claro que alumnos podrán y cuáles no" y porque "debe ser un derecho del estudiante ver las pruebas y no de los padres".

Las administraciones educativas, en colaboración con las Universidades, organizarán la realización material de los exámenes y las segundas asumirán las mismas funciones y responsabilidades que tenían con la Selectividad.