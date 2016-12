De la pantalla al escenario

E l CIFP César Manrique, de la capital tinerfeña, celebró días atrás el espectáculo Sing-Along Grease, que contó con la actuación en directo de Déjávoz Theatricals en el segundo espectáculo que se puso en escena en este curso académico.

Tras la celebración del Festival Benéfico César Comedy a comienzos de diciembre, el César Manrique disfrutó con su primer Sing-Along Grease, un formato en el que cuatro animadores llevaron de la mano al público, que disfrutó de la novedosa experiencia. Todo comenzó con la proyección y la interpretación de la canción "Grease is the Word", con la voz en directo de Lía, en compañía del elenco de artistas.

El espectáculo fue a más. En la pantalla del salón de actos se proyectaba la película que tomaba vida en el escenario, desde los temas más emblemáticos de la película como "Summer Nights" a "We go together", que acabó con el público puesto en pie entre globos y confeti. Esta iniciativa, celebrada bajo la coordinación de Laura Benítez, fue desarrollada por el Ciclo Superior de Producción de Audiovisuales y Espectáculo del proyecto educativo César Manrique Cultura, que persigue formar a los profesionales que dominarán la escena en unos años.