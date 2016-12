Sectores de CC y PSOE prefieren limitar la ruptura solo al Gobierno

Que la ruptura del Gobierno regional, tras la destitución de los 4 consejeros socialistas el pasado viernes, puede desencadenar una oleada de mociones de censura siempre ha estado en el tablero. Que el PSOE le puede hacer mucho daño a CC si le arrebata La Laguna y otros municipios, especialmente en Tenerife, también es un escenario manejado desde hace tiempo, aunque los nacionalistas no solo no se quedarían cortos, sino que desequilibrarían la balanza bastante si suman cabildos como los de Fuerteventura, Lanzarote y La Palma, aparte de 10 municipios solo en esta última isla si pactan con el PP.

Sin embargo, y porque el panorama general puede cambiar con los congresos de los tres partidos grandes en 2017, por la situación nacional y por no desdeñar al que ha sido socio desde 2011, hay voces en diversos sectores de CC y PSOE que prefieren limitar la ruptura solo al Ejecutivo autonómico o, en tal caso, evitar desestabilizar instituciones y gobiernos que, hasta ahora, han funcionado bien.

En CC, diversas fuentes tienen claro que el partido se unirá en torno a la figura de Fernando Clavijo y que las decisiones que tomen se harán por consenso, por mucho debate o visiones discrepantes que haya antes. Por eso, y en caso de contraataque rápido del PSOE en piezas claves y delicadas como La Laguna, donde se lleva especulando con abrir gavetas con supuestas sorpresas desagradables para Clavijo y hasta Ana Oramas en sus etapas de mandatarios locales, los nacionalistas pueden devolver la jugada en tres cabildos y numerosos municipios.

Para ello, cuentan con la, a priori, inestimable ayuda del PP regional. Por mucho que su líder, Asier Antona, recalque siempre que sus comités locales tienen libertad para obrar como crean mejor, su freno a la censura acordada con el PSOE en Valverde demuestra que antepone claramente el tablero regional y que hará lo mismo en Tenerife, La Palma y otras islas si, así y de la mano de CC, consigue más poder local e insular, aparte de reforzar su alianza con Clavijo, de momento apoyándole desde fuera en la Cámara, pero con las vistas puestas en un cogobierno cuando se den las circunstancias oportunas.

De hecho, y según fuentes de CC, los nacionalistas alcanzaron hace dos meses un pacto de no agresión con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por el que podrán gobernar con cierta tranquilidad al menos un año. Doce meses en los que, no obstante, el panorama de los partidos en Canarias puede cambiar mucho por los congresos regionales, no tanto en CC y PP, donde Clavijo y Antona parten como favoritos para reforzar sus liderazgos, sino en el PSOE, dado que Patricia Hernández, ya sin gobierno, puede tener menos opciones para lograr la secretaría general si finalmente aspira al cargo.

El pasado sábado, y en plena resaca aún del consejo de Gobierno del viernes, en el que el PSOE volvió a levantarse por no compartir el reparto del Fdcan ni que la parte de empleo se vaya a los cabildos, el presidente de la gestora regional del PSOE y alcalde adejero, José Miguel Rodríguez Fraga, indicó que, desde ahora, analizarán los "nuevos escenarios" que pueden plantearse en los ayuntamientos. Acompañado de la secretaria de Organización, Marian Franquet, recalcó que tienen "manos libres" para tomar las decisiones que crean oportunas en bien de los ciudadanos de La Laguna y de otros sitios, si bien aclaró que aún no han decidido nada.

Además, y como sostiene NC, Fraga considera que "sería lógico y sensato" que Clavijo se sometiera a una cuestión de confianza tras quedar en una amplia minoría. Franquet, por su parte, recordó que la postura del PSOE sobre el Fdcan ha obedecido a no querer ser "cómplices" de un reparto "claramente clientelar" de recursos públicos. Fraga advirtió de la elevada tasa de paro, el excesivo número de personas en situación de pobreza y las dificultades en materias como Educación antes de culpar a Clavijo de su minoría por una trayectoria "irresponsable" y una sucesión de acontecimientos que el PSC "no podía compartir ni en fondo ni en forma".

Dudas sobre el futuro de Hernández



Aunque el viernes, tras salir del consejo de Gobierno y antes de los ceses, intervino con contundencia, visiblemente enojada con CC y Clavijo y con su ímpetu habitual, pero incluso más reforzado, el futuro de Patricia Hernández en el PSOE canario no esta muy claro. El viernes parecía ejercer ya de portavoz socialista y de la oposición parlamentaria, pero distintas fuentes del partido dudan de que, ni siquiera, consiga ser la portavoz oficial en la Cámara después de lo sucedido en estos meses. Además, consideran (y no solo en el sector crítico) que sus opciones a la secretaría general han quedado también debilitadas por haber ido en contra de las tesis de algunos dirigentes en las islas periféricas por lo del Fdcan, sobre todo con la partida de empleo, aparte de que se le acusa de haber manejado como amenaza a CC un posible censura junto al PP que se ha demostrado irreal y casi falaz.

Otras fuentes socialistas, por el contrario, consideran que Hernández puede, incluso, salir reforzada porque, pese a haber sobrellevado lo de Granadilla, las críticas al consejero de Sanidad, el cierre presupuestario adelantado que el PSOE rechazaba, los incumplimientos locales o que la célebre adenda casi no se haya cumplido en ningún punto, pese a todo eso, ha tratado de salvar el cogobierno y el pacto en cascada hasta que el Fdcan y la visión "insularista y proselitista" de CC y, en especial, de Clavijo suponían una afrenta inaceptable. De hecho, y frente a los que lo conciben como un error infantil, se considera que haberse levantado dos veces del consejo de Gobierno ha sido un reflejo de dignidad.

Sea como sea, el PSOE hará balance desde la tarde de hoy, cuando se reúne la gestora en Tenerife. La censura más factible que tienen a mano es la de La Laguna, pues no dependen del PP y sí de reunificar a su grupo (ahora con dos ediles fuera del gobierno, Javier Abreu y Yeray Rodríguez) y de lograr una alianza con Podemos (segunda fuerza en el municipio) y la NC de Santiago Pérez. En principio, el alcalde podría ser Pérez.

Hoy, primer consejo de gobierno sin el PSOE

Apenas tres días después de destituir a los 4 consejeros del PSOE, Clavijo reúne hoy al resto de integrantes de su Ejecutivo en el primer consejo tras ese desenlace. Aunque fuentes de CC manejaban que el presidente daría a conocer a los sustitutos de los socialistas tras el 6 de enero, desde el entorno del jefe del Ejecutivo se apuntaba el sábado que la decisión puede adelantarse a este viernes. Los nacionalistas también tienen cita hoy en Las Palmas al reunirse su Comité Permanente Nacional. Su secretario general, José Miguel Barragán, dijo el viernes que los ceses habían sido una decisión difícil, pero necesaria por la situación global.

Navarro (PP) cree que todo depende del diálogo

La presidenta del PP de Gran Canaria y portavoz en la Cámara, Australia Navarro, dijo el sábado que la única forma que tiene CC y Clavijo de gobernar Canarias en minoría es con "mucho diálogo" con el resto de partidos. A su juicio, el debate ahora no está en si el PP entra o no en el Ejecutivo, sino en afrontar los problemas de los ciudadanos desde el consenso.