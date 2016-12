Barragán rechaza las críticas al Fdcan del PSOE, al que considera corresponsable

El secretario general de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, ha rechazado hoy las críticas que han hecho al reparto del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) los socialistas tras romperse el pacto que tenían con su partido en el Gobierno, argumentando que son corresponsables del mismo.

"Me entristecen esas palabras, porque ellos han participado" en ese proyecto, ha sostenido el dirigente de CC, que ha cuestionado la autoridad moral del PSOE para hacer algunas acusaciones que ha llevado a cabo, como la de tachar de "engaño" el reparto del Fdcan.

"Lo que no se puede venir ahora, después de todo este tiempo, es a decir: he estado en un gobierno que no estoy de acuerdo con lo que se está adoptando", ha opinado Barragán, quien ha añadido: "Y entonces, ¿qué hacían tanto tiempo en el Gobierno; por qué no se marcharon hace un año y medio, si tan malos y con tantos rabos y cuernos somos?".

Desde ese planteamiento, José Miguel Barragán, que ha hecho estas declaraciones a preguntas de periodistas al término de una reunión del comité permanente de CC convocada para analizar la ruptura del pacto que este partido mantenía hasta el viernes con el PSC-PSOE en el Gobierno de Canarias, ha insistido en restar veracidad a las críticas socialistas.

"Como siempre, cada vez que hay una distribución de recursos para un tema tan importante, es posible que haya gente que no esté completamente de acuerdo , pero no hay tongo y me entristece que estemos entrando en ese tipo de descalificaciones", ha añadido al respecto.