La celebración de los Provinciales dependerá de posibles negociaciones

Es uno de los temas que tanto la Federación de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT) como la Insular de La Palma tienen sobre la mesa ya desde hace tiempo. Y es que la vuelta de los denominados Campeonatos Provinciales en las diferentes modalidades (rallyes, subidas de montaña, slaloms, karting...), y con la celebración de pruebas puntuables para los mismos en ambas islas es uno de los aspectos más demandados por los deportistas.

Así, la Junta de Gobierno de la Federación Interinsular de Automovilismo de Santa Cruz de Tenerife (FIASCT) no tiene previsto llevar el asunto a su próxima Asamblea General Anual. Tras ser aplazada hace unas semanas, ha sido convocada para finales del próximo mes de enero del año entrante en el municipio de Santiago del Teide.

Sin ir más lejos, en la Asamblea de la FIASCT este año, celebrada en el Asociación de Vecinos de Valle Jiménez antes del comienzo de la temporada recientemente finalizada, se llevó incluso a votación la celebración de los citados Campeonatos Provinciales con resultado negativo.

Lo cierto es que el propio Benito Rodríguez, presidente de la FIASCT, confirmó a EL DÍA que "en esta ocasión no va a ser posible llevar ninguna propuesta relacionada con este tema, ya que la reglamentación y normativa de la propia Asamblea no nos lo permite. En esta no podemos votar algo que se sale fuera del ámbito de la propia FIASCT al estar hablando de pruebas de las que esta Federación no tiene competencias, como son las de La Palma, isla que tiene su propia Federación Insular".

Con todo, Benito Rodríguez apunta como una solución "el posible acuerdo al que lleguemos ambos presidentes y que a nuestro juicio debe ser satisfactorio para ambas entidades. De lo contrario será difícil que se vuelvan a poner en marcha los Campeonatos Provinciales", añadió el presidente de la FIASCT.

En cuanto a la Asamblea de la Federación Tinerfeña, toma fuerza el sábado 28 de enero, una semana después de la fecha prevista (21 de enero) para realizar la Gala de Entrega de Trofeos de la temporada 2016.

Las Mercedes continúa siendo una incógnita

En relación al calendario de 2017, la Subida a Las Mercedes sigue siendo la gran incógnita, ya que los organizadores han mantenido recientemente una reunión en el Cabildo de Tenerife y todavía no se descarta nada. Incluso está reservada en el calendario la fecha del 23 de septiembre para su celebración. "En caso de que el Cabildo no ponga pegas ni trabas, por parte de la Federación van a encontrar todo nuestro apoyo para que en el próximo año vuelva a celebrarse la Subida a Las Mercedes después de muchos años de ausencia", comentó el propio Benito Rodríguez.