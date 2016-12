"Creo que estoy en el camino de llegar a Primera, incluso el año que viene"

Amath Ndiaye (Senegal, 16/7/1996) se ha convertido en la gran sensación del Tenerife en la temporada 2016/17, y también en una de las revelaciones de la Liga 1 2 3, competición en la que es uno de los debutantes. El atacante cedido por el Atlético asegura que se ve en Primera en un futuro no muy lejano y confiesa que, si se diera la oportunidad, le gustaría repetir su experiencia como blanquiazul. Saliendo de la costumbre de sus colegas de profesión de no revelar retos individuales, afirma que quiere aportar entre diez y quince goles en el presente ejercicio.

Sin contar el de la Copa, lleva cinco goles en su estreno en una categoría profesional. Y aún quedan 23 jornadas. ¿Lo esperaba?

Se puede decir que sí, porque siempre he trabajado muy duro para poder ser futbolista. La verdad es que estoy contento con mi rendimiento y con los goles que llevo, pero sé que debo aportar más.

¿Con cuál se queda?

Lo cierto es que me gustan todos, los cinco, pero me quedo con el que le marqué al Rayo Vallecano en casa, el segundo de los dos.

¿Se pone alguna meta?

De aquí a junio me gustaría meter muchos, entre diez y quince.

Pero usted no era goleador.

Llegué a marcar diez en una temporada con el filial del Atlético de Madrid. No jugaba mucho, pero cada vez que entraba en el campo en las segundas partes, me salían bien las cosas y solía ver portería.

Llegó a la Isla como extremo y se ha consolidado como delantero.

Es así. Y me siento bien jugando cerca del área. De esa manera, puedo llegar más a la portería.

Su fichaje tuvo un efecto inmediato. Arribó el 28 de agosto y debutó el 3 de septiembre. La adaptación no fue un inconveniente.

No me costó nada, porque enseguida me di cuenta de lo que necesitaba el equipo de mí y tuve claro lo que tenía que dar. También me ayudó mucho mi manera de jugar. En cuanto a la adaptación en el grupo, no fue difícil. Me he llevado bien con todos desde el primer día. En este vestuario tengo buenos compañeros. Todos me ayudan muchísimo.

¿Con quién se lleva mejor?

Con todos. Hablo mucho con Vitolo. Es un gran jugador y siempre me da consejos para que pueda tener una buena carrera.

Sabiendo que pertenece al Atlético, ¿repetiría como jugador del Tenerife otra temporada más?

Sí, lo vería bien. Si me quisieran, me gustaría repetir otro año.

Usted es de Dakar.

Así es. Allí iba al colegio y a una academia de fútbol. Entrenaba desde pequeño e incluso llegué a viajar a Francia para jugar torneos. Un día me hicieron una prueba y me llevaron a España.

¿Soñaba con ser futbolista?

Sí, por supuesto. Quería ser jugador profesional. Ese siempre fue mi gran deseo desde niño. Jugaba en la calle cada día. Me encantaba jugar. Y tenía la aspiración de llegar a ser futbolista algún día.

¿Se veía emigrando a Europa?

Sí, esa era mi principal meta; poder salir de Senegal y jugar en un equipo grande de Europa.

¿Fue el único de su generación que consiguió a dar ese salto?

No. De mi academia salieron tres o cuatro: están en Francia, Catar...

¿Con qué edad salió de Senegal?

Tenía 12 años, casi 13. El primer lugar al que vine fue a Valladolid.

¿Quién ejerció de enlace?

Mi "repre", Luis Perote.

¿Qué le ocurrió en Valladolid?

Llegué en la categoría cadete y jugué un año, pero luego no me dejaron competir más por un tema de papeles. Me dijeron que hasta los 18 años no iba a poder jugar de nuevo allí. Entrenaba con el Valladolid pero tenía minutos con otro equipo, el Parquesol.

¿Le costó aprender el idioma?

En mi etapa en Valladolid iba al colegio. Estudié el idioma. Luego, en el Atlético solo jugaba porque siempre entrenaba por la mañana.

Tuvo un acercamiento al AC Milan. ¿Cómo le fue?

Es que el Milan tiene una academia en Ávila. Estuve un año y fuimos campeones de la Liga.

¿De qué empezó a jugar?

Cuando llegué a la academia de Dakar, el entrenador me puso de lateral derecho. Pero yo subía al ataque y no bajaba, así que un día le dije al entrenador que yo no era lateral, sino delantero. A partir de ese momento empecé a jugar más arriba y a marcar goles.

¿Quiénes fueron sus ídolos?

Fernando Torres y Marco Reus.

En Twitter, usted es @amattorres. ¿Tiene algo que ver?

Sí, es por Fernando. Es un jugador que me gustó desde niño.

Y acabó siendo su compañero.

Sí. Me llevo muy bien con él, así como con el resto de la plantilla del Atlético de Madrid. Estar en ese club es una gran experiencia. Son compañeros increíbles y muy buenos jugadores de fútbol.

Simeone lo convocó una vez para un partido de Primera División.

Sí, fue para un partido con el Betis en el Vicente Calderón. Todo fue muy bien. Había estado trabajando para demostrar que podía llegar y, de repente, me llamaron a mi casa y me dijeron que me pusiera las pilas porque Vietto se había puesto malo y tenía que ir yo.

¿Llegó a calentar?

No. No salí del banquillo. Recuerdo que no estaba nervioso, pero sí con ganas de jugar.

Echaría un vistazo a la grada.

Claro. El Calderón es impresionante. Hay una gran afición.

Simeone lo llevó unos meses después a la pretemporada, incluso a la gira por Australia. ¿Qué tal?

Trabajé de principio a fin con el primer equipo, hasta que vine al Tenerife. En Australia pude jugar contra el Tottenham y el Melbourne. Fue inolvidable. Espero vivir más experiencias como esa.

¿Ya sabía que iba a salir cedido?

Sí, desde el principio me hablaron de la opción de ir al Tenerife.

¿Y qué pensó?

Me gustó. Antes de venir me contaron muchas cosas del club. Mi "repre" me aseguró que iba a un buen sitio, a un gran equipo, a un club que había hecho historia por las Ligas que perdió el Real Madrid en el estadio del Tenerife...

¿Ha estado en la selección?

He estado con la sub'20 y también con la sub'23 de Senegal. Sé que me pueden volver a llamar, pero también soy consciente de que para ello tengo que trabajar duro y demostrar que estoy capacitado para ser futbolista.

¿Dónde se ve dentro de 5 años? ¿Presiente que subirá a Primera?

Pienso que estoy en ese camino. Si trabajo, podrá ser así; incluso el año que viene o el siguiente.

¿Cómo es un día de Amath?

Voy a entrenar con el Tenerife, luego vuelvo a casa... A veces salgo a dar un paseo y a tomar algo con los amigos. Tengo uno de Senegal que coincidió conmigo en la selección, Dominique Coly.

¿Le gusta Tenerife?

Claro. Es un buen sitio para vivir. Me recuerda a Dakar, por el clima y por muchas cosas más.

Llegó a vivir en un principio en la residencia de los canteranos.

Preferí hacerlo así, pero luego encontré un piso en Santa Cruz.

¿Cómo le va con la afición?

La gente me conoce. Cuando voy por la calle, me dicen cosas y me saludan. Es algo que me llama la atención. En el Atlético solo me pasó algo así después de la última pretemporada. Pero vas siendo futbolista y te van conociendo. Te saludan y tienes que responder.

¿Cómo es su familia?

Tengo hermanos. Ahora están en Dakar. Yo soy el más pequeño. Uno de ellos está casado, otro trabaja... Mis padres no están trabajando ahora, así que les ayudo con lo que gano como futbolista. Hablo a diario con ellos. Nos llamamos por teléfono cada día.

¿Desde cuándo no los ve?

El pasado verano estuve en Senegal. Intento ir cada año, tanto en verano como en diciembre.

¿Cómo son estos días en Dakar?

Allí no hay Nochebuena. Solo se celebra la Nochevieja. En realidad, las vacaciones son normales. Hacemos una fiesta el 31 de diciembre. Cenamos en familia y la gente sale a recibir el año. La Navidad en España me llama la atención. He pasado aquí algunas de estas fechas, porque vuelvo de Dakar antes de la Nochevieja. Las paso en la casa de mi "repre", con los amigos que he hecho...