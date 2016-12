Las ventajas de las energías renovables

Las energías renovables son aquellas que vienen de fuentes naturales que son inagotables, y que, después de ser utilizadas, se regeneran de manera natural o artificial. Existen diferentes tipos de energías renovables, entre las que se encuentran la eólica, la geotérmica, la hidroeléctrica, la mareomotriz, la solar, la undimotriz, la biomasa y los biocarburantes. Hoy, nos vamos a centrar en las ventajas y las desventajas que suponen las energías renovables en general, y algunas en particular. Entre las principales ventajas de las energías renovables, tenemos las siguientes:

Se trata de energías que son respetuosas con el medioambiente y no contaminan, siendo la alternativa de energía más limpia hasta ahora. Esto hace que sean también las más seguras, puesto que no suponen ningún riesgo para la salud. Hay que pensar, que los gobiernos se ven obligados a avanzar en esta dirección debido a compromisos internacionales, como es el caso de Protocolo de Kyoto, entre otros.

y que permiten su aplicación en todo tipo de escenarios. En España, las energías renovables han permitido desarrollar tecnologías propias, como paneles solares y molinos eólicos, por ejemplo.

Hay que tener en cuenta, que no todo son ventajas en las energías renovables, de forma que, aunque no son muchas en comparación con otras energías, también hay algunas desventajas. Por un lado, está la inversión inicial que se necesita, que es muy alta, lo que hace que al principio no parezca una opción rentable. Por otro lado, no siempre se dispone de ellas y es necesario contar con un gran espacio para poder desarrollarse. Además, la producción de algunas energías renovables es intermitente, puesto que depende, en muchos casos, de las condiciones climatológicas de la zona, como pasa con la energía eólica, por ejemplo.

La energía solar, la eólica son dos de las energías renovables más importantes y conocidas, y que más protagonismo tienen en España. En este sentido, ambas tienen unas ventajas y desventajas claras y concretas. ¿Qué ventajas implica la energía solar?:

Se trata de una energía que es completamente limpia y que no requiere de ningún elemento químico para convertirla en calor o electricidad, y no emite ninguna sustancia contaminante a la atmósfera.

, tanto en los hogares, como en lugares públicos, como el alumbrado de la calle, por ejemplo. Hay farolas que acumulan la energía en el día, y luego producen luz por la noche. Es insonora, y no requiere de unos mantenimientos costosos.

La energía solar implica contar con una instalación muy amplia de paneles solares para poder producir grandes cantidades de energía. Éstos rinden más en función de la zona en la que estén colocados, siendo más recomendados para aquellos lugares en los que exista una mayor actividad de rayos solares. Además, es necesario contar con un desembolso económico importante en el inicio, y, en algunos países, como ocurre en España, la instalación es complicada, debido a las trabas y los impuestos que impiden su desarrollo.

Se trata de una energía que sigue avanzando, y, actualmente, existen placas solares baratas como una forma de poder tener un ahorro en el consumo eléctrico.

Por otra parte, la energía eólica, dependiente del viento, también tiene sus ventajas y desventajas frente a la comentada anteriormente. Según datos de la Asociación Mundial de Energía Eólica, la potencia eólica instalada a nivel mundial en 2010, equivale a 200 centrales nucleares y capaces de producir el 2,5% de la demanda eléctrica de todo el mundo. Teniendo esto en mente, las ventajas de la energía eólica son las siguientes:

Se trata de una energía casi tan limpia como la energía solar , y mucho más que los combustibles fósiles.

, y que son capaces de producir una mayor cantidad de energía. En Hong Kong, por ejemplo, hay una isla en la que el 100% de la energía se produce por una sola turbina. También se puede utilizar a pequeña escala o a gran escala, aunque, en la mayoría de los países, se utiliza para poder generar electricidad a nivel industrial, únicamente.

La situación de los aerogeneradores, es uno de los principales inconvenientes de la energía eólica. Esto se debe a la importancia que tiene la localización de los mismos, ya que tiene que ser un lugar en el que sople el viento, y donde no existan barreras naturales ni artificiales a su paso. Además, los aerogeneradores provocan un impacto paisajístico importante, que puede provocar bajas entre las aves, así como alterar sus migraciones. Para solucionar esto, están los aerogeneradores marinos, que están situados unos 3 km mar adentro, pero que también pueden alterar el ecosistema en el mar y, además son muchos más caros, siendo necesaria una mayor infraestructura para transportar toda la energía.

Todas las energías tienen sus ventajas y sus desventajas, pero los puntos positivos de todas ellas tienen un mayor peso. También hay que pensar, que se trata de energías que están en pleno desarrollo, y que en el futuro veremos cómo van mejorando sus procesos, y siendo cada vez más eficientes. Teniendo en cuenta que los recursos fósiles se agotan, las energías renovables se ven como las energías que marcarán el futuro.