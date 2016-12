Fachin advierte a Puigdemont de que poner fecha al referéndum lo condena al "fracaso"

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que poner fecha al referéndum es repetir el "fracaso" de la hoja de ruta de JxSí, por lo que no se sumarán a defender una votación que fije un día concreto para su celebración.

Lo ha dicho en una entrevista de Europa Press en plena negociación para el impulso de un referéndum que desde el viernes se ha abierto a espacios no independentistas como el de los 'comuns' del que Fachin forma parte.

"Si el presidente Puigdemont cree que la estrategia correcta es fijar una fecha sí o sí, pase lo que pase, es libre. Que haga lo que considere. Ahora, nosotros no vamos a participar en una cosa que ya se ha demostrado que es un fracaso", ha replicado el secretario de la formación morada en Cataluña.

"Fechas ya se han puesto un montón: el 9N y el 27S", ha dicho en referencia al referéndum que el Govern propuso para noviembre de 2014 y que acabó siendo un proceso participativo, y a las elecciones catalanas del 27S, que desde JxSí se plantearon como plebiscitarias para declarar la independencia en 18 meses.

Ha dejado claro que, para Podem, el referéndum ya se tenía que haber celebrado, pero hay que trabajar centrándose en que cuando se haga tenga garantías y no en la fecha: "La unilateralidad tal y como se ha planteado tenemos claro que no nos lleva a ningún sitio. Nuestro proyecto es un proyecto a nivel estatal, no es independentista".

Así, ha matizado que el secretario político de Podemos, Íñigo Errejón, defendió la legitimidad de que el Govern optara por una estrategia unilateral, porque son ellos lo que tienen las riendas del ejecutivo y es a ellos a quien corresponde decidir su hoja de ruta: "Pero nosotros pensamos que no sirve para nada".

DIMISIÓN DE PUIGDEMONT

Fachin recuerda que JxSí se presentó a las últimas elecciones catalanas asegurando que el referéndum ya se había hecho y que se centrarían en declarar la independencia en 18 meses, y concluye que ahora han retrocedido en su programa político para reivindicar de nuevo una votación sobre el futuro político de Cataluña.

"Si te presentas con un punto clave del programa y no puedes cumplir ese programa, aceptas que no lo puedes cumplir y aceptas que has fracasado y, en un país normal, el presidente tiene que dimitir y convocar elecciones".

También le avisa de que en las nuevas negociaciones que se han abierto con la propuesta de referéndum pactado con el Estado, espera que el presidente no pretenda "marcar los tiempos y dar lecciones diciendo 'esto es así porque lo digo yo".

"CHANTAJE" A LA CUP

Ha afirmado que la CUP se ve sometida a un "chantaje" por parte de JxSí, pero recuerda que son los 'cupaires' los que han escogido su estrategia y lamenta que en ese pacto se ponga en juego el contenido de los presupuestos.

Recuerda que hay un anhelo mayoritario en Cataluña por el derecho a decidir, "pero también hay otros anhelos que son mayoritarios", que cree que deberían responderse a través de la Ley de Presupuestos del Govern y que no se está haciendo.

Con todo, cree que, pese al chantaje que reciben y a que han permitido la tramitación de unas cuentas que no contienen una reforma fiscal progresiva que haga pagar a los que más tienen, no habría que dar los Presupuestos por aprobados: "Espero que la CUP sea combativa".

Fachin pronostica que si la CUP se niega a aceptar determinadas partidas de los Presupuestos, PP y C's "saldrán al rescate" de JxSí porque considera que estos tres partidos tienen un punto en común que: son de derechas.