Endesa condiciona la obra del talud a una autorización de 12 vecinos

El proyecto de revisión y reparación de las protecciones existentes y de instalación de medidas de estabilización y protección nuevas del talud de Bajo la Cuesta afecta a 14 parcelas del barrio, correspondiendo 12 de ellas a viviendas "de las que, según el propio proyecto recoge, es necesario obtener el permiso de sus propietarios", según denuncia públicamente el concejal de Vecinos por Candelaria (VxC).

El documento, presentado hace más de tres meses, establece ese plazo como el periodo para realizar los trabajos, que tendrán un coste de 230.848.31 euros.

El referido proyecto valora las afecciones a las propiedades durante las obras, estableciendo como condición principal el desalojo parcial de las viviendas afectadas durante la ejecución de las obras. El plan de obra establecido por la empresa refleja el realojo de los 12 vecinos "durante tres meses, valorando un coste de alquiler mensual de 700 euros y un gasto total por este concepto de 25.000 euros", asegura el edil José Fernando Gómez.

Endesa cuenta con la autorización correspondiente por parte del Ayuntamiento de Candelaria, que aprobó el proyecto, según ha anunciado reiteradamente el gobierno municipal (PSOE-CC), por si ninguno de los 12 propietarios afectados ha dado la autorización preceptiva que la empresa establece en su propio proyecto, Gómez se pregunta "cómo es que la Alcaldía manifiesta y asegura que las obras ya han comenzado y se terminarán lo antes posible, sin nunca dar una fecha probable de finalización, algo que sí hace Endesa".

En su reflexión, VxC llama la atención sobre el hecho de que de esos doce propietarios, "cinco estén sin ayudas económicas para el alquiler, en base al decreto exprés redactado y firmado por la alcaldesa horas antes del desalojo, ocurrido el 27 de octubre".

El concejal recuerda que los vecinos afectados duermen en tiendas de campaña por no contar con ayudas para el alquiler y otros, que no solicitaron ayudas y viven con familiares, no disfrutan "de una vivienda digna, pese a existir partida presupuestaria a cargo de la empresa, como aparece recogido en el proyecto y plan de obras aprobado por el gobierno municipal".

José Fernando Gómez espera explicaciones acerca de por qué el gobierno establece ayudas de 500 euros mensuales cuando la empresa contempla 700, además de los motivos por los que la alcaldesa condiciona el acceso a esas ayudas cuando Endesa "no contempla expresamente si tienen o no tienen otro sitio donde vivir durante los tres meses de duración de las obras, si tienen o no grandes nóminas o, simplemente, si tienen fincas o parcelas donde plantar su tienda de campaña", concluye VxC.