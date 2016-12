La gestora del PSC quiere censurar a Clavijo aunque la moción fracase

La gestora del PSOE en Canarias acordó ayer presentar las iniciativas necesarias para lograr que el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, comparezca cuanto antes en el Parlamento para explicar las razones de la destitución de los cuatro consejeros socialistas y cómo pretende gobernar con 18 diputados. La intención del PSC tiene un trasfondo mayor porque, según fuentes presentes en la reunión, se llegó a la conclusión de que el partido está obligado a presentar una moción de censura contra el jefe del Ejecutivo por todo lo ocurrido en los últimos 3 meses y porque, de esa forma y aunque pierdan, al no tener garantizados los 31 votos necesarios, el resto de fuerzas deberán retratarse.

El PSOE puede presentar esa censura al disponer de 15 diputados, el mínimo necesario. En principio, y por lo que han anunciado hasta ahora, NC y Podemos la apoyarían, pero todo apunta a que no lo harían ni ASG (Casimiro Curbelo siempre ha hablado de dar estabilidad) ni el PP, cuyo líder, Asier Antona, ha reiterado que no apoyarán "aventuras". La gestora del PSC, a su vez, deberá llevar una decisión así al comité regional, que es al que le corresponde dar el visto bueno definitivo. En este órgano podrían escucharse voces contrarias al temer que esto ponga en riesgo los cogobiernos que aún mantienen con CC en 4 cabildos (Tenerife, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote), así como en 29 consistorios.

No obstante, y según dichas fuentes, se trata del mejor recurso político que le queda al partido tras perder el poder regional y ante un eventual acuerdo de no agresión de un año entre CC y PP antes de un previsible cogobierno. Otras fuentes del PSC (ausentes ayer de la reunión) dudan de la coherencia de esa censura tras aprobar los presupuestos y haber gobernado hasta ahora (algo bien distinto a la presentada en 2002 por Juan Carlos Alemán, pero las citadas fuentes insisten en que es el panorama contemplado por la gestora y que se intentará circunscribir a lo ocurrido en el Gobierno, no al resto de instituciones que aún cogestionan con los nacionalistas.

Ante los medios, el presidente de la gestora, José Miguel Rodríguez Fraga, dijo que no van "a desestabilizar, sino a buscar mayorías mejores en el caso de que sean viables y convenientes. Hemos hablado con todos los partidos y vamos a seguir hablando, y ahora más, porque abriremos vías para negociar" a todas las escalas, Gobierno incluido. A su juicio, lo sensato es que Clavij0 se someta a una moción de confianza.

Aunque Fraga solo se refirió a que Patricia Hernández fue designada ayer como presidenta del grupo Parlamentario, también se decidió que Iñaki Lavandera siga como portavoz parlamentario.

La parte de Empleo del Fdcan, a la justicia



La gestora del PSOE canario, como ya decidió el lunes pasado, llevará a los tribunales la parte de Empleo del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) al entender que el destino que acordó el Consejo de Gobierno el pasado viernes contraviene las competencias comunitarias. Aunque en el primer consejo en el que se aprobó el Fdcan CC aceptó la reivindicación del PSOE de que los 32 millones de Empleo (al final se quedaron en 28 por las enmiendas aceptadas al PP de 20 para sanidad y otros gastos sociales) fueran para la consejería regional, el viernes pasado Clavijo siguió las exigencias de los 7 cabildos y los derivó a las administraciones insulares. La gestora considera que esto contraviene la ley y, por eso y según diversas fuentes, presentará un recurso ante la justicia. El senador Julio Cruz ya dio por ganada esa denuncia la semana pasada al entender que las competencias están muy claras. CC esgrime el informe de la viceconsejería de Presidencia que respalda la entrega a los cabildos, pero portavoces como Román Rodríguez (NC) pusieron ayer en duda ese documento en Radio El Día por creerlo ad hoc y de parte, al corresponder a un departamento en manos del secretario general de CC, José Miguel Barragán, "que lo firma", según Rodríguez.

En su comparecencia, Fraga no se refirió anoche ni a este recurso ni a la censura que barajan y que ayer se contempló como el mejor recurso político que le queda ahora al PSOE, siempre según la gestora (que no necesariamente el comité regional, mucho más amplio). Sí dijo que no habían concretado nada y que necesitan un tiempo para diseñar un proceso que les permita estar en las instituciones, al tratarse de un partido de poder, resaltando para ello el papel de los secretarios locales e insulares. En su opinión, lo del Fdcan es un paradigma de cómo no se deben hacer las cosas en las formas y fondo, "al enfrentar a instituciones, rompiendo consensos, saltándose normas, alterando el proceso negociado y desvertebrando Canarias". Sobre la ley del suelo, dijo que ya no están obligados "a hacer concesiones porque no hay pacto: somos libres de los compromisos adquiridos con quien siempre los incumple (CC)", avisó.