Algo se mueve en los museos

C uatro espectáculos de danza contemporánea, incluidos en la programación del XV Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, desarrollarán su particular movimiento hoy, martes, en TEA Tenerife Espacio de las Artes, desde las 19:00, y en el Museo de la Naturaleza y el Hombre (MNH), a partir de las 19:45. Como broche, el teatro Victoria brinda desde las 21:00 horas tres propinas: "¿Solo de Danza Clásica?", de la Compañía EntreDanza, a cargo de la bailarina clásica Charo Febles; la Compañía I + D Danza, con la bailarina Ana Beatriz Alonso y la pianista Satomi Morimoto, representa la pieza denominada "A los hijos que no voy a tener", cerrando EnbeDanza, una formación que año tras año visita el festival, con "Bon voyage".

El programa del TEA, que comienza a las 19:00, lo protagoniza la Compañía Mey-Ling Bisogno, integrada por Aiala Echegaray Mendiguren, Edoardo Ramírez Ehlinger y Miguel González Padilla, quienes ofrecen al público la propuesta que lleva por título "Manga volumen II", donde abordan las temáticas del cuerpo, el deseo y la fantasía de la transformación, utilizando como hilo conductor la estética y la estructura del manga. Se acompaña de un potente montaje musical que combina la percusión japonesa, la clásica occidental, el rock y la electrónica, compuesta por Martín Gersha y ejecutado por Isabel Romeo Biedma y él mismo.

A continuación, Samuel Minguillón, junto a Inés Belda y el guitarrista David Minguillón, muestran "Entre tú y yo", una creación de 15 minutos de duración que está inspirada en la obra de Amparo Sard que se encuentra colgada en el TEA a modo de exposición.

En el MNH la sesión la abre la pieza denominada "Almáciga", en la que intervienen Daniel Rosado y Paloma Hurtado, que se desarrollará en el patio de Las Palmeras a partir de las 19:45 horas. Esta obra representa un reflejo de la identidad, de la idiosincrasia de ese núcleo de Anaga: la esencia de sus gentes, sus quehaceres, sus vidas pasadas y presentes, sus costumbres, su entorno... Cuenta con música de Samuel Aguilar y Fabiola Socas y Michael Hedges, según un concepto y creación del Colectivo Lamajara & Paloma.pieldEarenA.

La segunda propuesta, que lleva por nombre "Efímero", está previsto que dé comienzo a partir de las 20:15 horas en el patio Antonio Pintor. Este montaje contará con la participación de Samuel Minguillón, el autor del trabajo, quien estará acompañado musicalmente por Samuel Aguilar. En síntesis, la pieza se define como un rayo de sol cuya compañía resultó demasiado breve.