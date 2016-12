El ilusionista Jorge Blass actuará en mayo en el Auditorio de Tenerife

El Auditorio de Tenerife recibirá en mayo la visita de Jorge Blass, considerado uno de los mejores ilusionistas del mundo, que presentará su último espectáculo, 'Palabra de mago', una reflexión sobre el apasionante mundo de los magos.

Este nuevo show se podrá disfrutar en la Sala Sinfónica el sábado 13 de mayo a las 21.00 horas y el domingo 14 de mayo a las 17.30 horas. En estas dos representaciones, Jorge Blass hará que el público viva en directo el truco que le vendió a David Copperfield.

'Palabra de mago' explora la esencia de la magia, actualizando al siglo XXI el arte de la prestidigitación. Ya no se utilizan conejos o chisteras, sino Ipads o teléfonos móviles. Con una puesta en escena actual, empleando proyecciones audiovisuales y un trío de bailarinas completamente reinventadas respecto a las clásicas ayudantes de mago, lo nuevo de Jorge Blass hará vivir al público una experiencia memorable.

Las entradas para asistir a este espectáculo ya se han puesto a la venta y se pueden adquirir a través de los canales habituales: telefónicamente, en el 902 317 327, y en las taquillas del propio Auditorio (de 10.00 a 15.00 horas, de lunes a viernes, y de 10.00 a 14.00 horas los sábados) y a través de internet en www.auditoriodetenerife.com.

Ilusionista y comunicador, Jorge Blass ha sido el ganador de la Varita Mágica de Oro en Mónaco y ha recibido el premio Siegfried and Roy en Las Vegas. Ha presentado sus espectáculos en lugares emblemáticos como el Kodak Theater de Los Angeles o la Exposición Universal de Shangai. En televisión ha participado en 'Masters of Illusion' (FOX My Network USA), dirigido tres temporadas de 'Nada x Aquí' (Cuatro), que fue Premio Zapping al mejor programa de entretenimiento, y 'Por arte de Magia' (Antena 3).

Conferenciante internacional en Europa y América sobre cómo aplicar principios mágicos al mundo de la empresa. Artista habitual en el prestigioso Magic Castle de Hollywood, director del Festival Internacional de Magia de Madrid. Jorge Blass es patrono de la Fundación Abracadabra y ha escrito dos libros: 'Magia para no dejar de soñar' (Martinez Roca, 2003) y 'La fuerza de la ilusión' (Alienta, Planeta 2011).