Antonio José pone "Senti2" a su vida

A ún no ha degustado las sensaciones de actuar en Tenerife, pero desde la Isla le llegan un montón de referencias virtuales que apoyan la música que hace. Su reciente visita a la capital para promocionar las canciones de "Senti2", su segunda aventura discográfica, sirvió para ratificar su potencial en las redes sociales. "Quiero venir pronto con un formato de concierto; sentir un poquito más las buenas vibraciones que me transmitió este público en la gala de los Premios Dial", recuerda el compositor y cantante Antonio José. Representante de España en el festival "Eurojunior" y vencedor de "La Voz 3", "Contigo" se convirtió en la plataforma desde la que impulsó los doce temas incluidos en el proyecto con el que ha querido dar continuidad a "El viaje".

"Es un álbum en el que hemos introducido una serie de matices que no están en el anterior, pero sin perder de vista la esencia de la música que quiero mostrar", cuenta el andaluz antes de plasmar una dedicatoria en la carátula de "Senti2". Natural de la localidad cordobesa de Palma del Río, Antonio José sabe, a pesar de su juventud, lo que cuesta posicionarse en un mercado en el que él ya ha triunfado: con "El viaje" logró ser número uno y Disco de Oro y Disco de Platino. "Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado para sacar adelante un disco en el que hemos asimilado conceptos nuevos y consolidado los que nos dieron buenos resultados", incide un artista que no resta valor al concepto de equipo. "Sin las personas que están a mi lado sería muy complicado sumar este tipo de vivencias", agradece un intérprete que lleva casi toda su vida soñando con los escenarios. "Si tuviera que elegir millones de veces, siempre pondría la música como primera opción. Es algo por lo que llevo luchando en compañía de mis familiares durante muchos años; un deseo que se está haciendo realidad gracias a la suma de muchos esfuerzos... Este es un oficio en el que no te puedes relajar; si lo haces, al final lo pagas y no es fácil recuperarse", sostiene un solista que en su exitosa aparición en "La Voz 3" contó con el apadrinamiento de Antonio Orozco.

Antonio José considera vital que haya espacios televisivos que apuesten por la juventud. "En un momento en el que no sobran las oportunidades y, en general, nadie te regala nada, es importante que existan escaparates como La Voz para mostrar lo que eres capaz de hacer... Nunca voy a renunciar a las experiencias vividas, pero quiero exprimir el presente y seguir planificando un futuro complicado, pero en el que hay que saber distinguir dónde puede esconderse una situación favorable. Yo he rentabilizado al máximo cada una de mis apariciones, pero detrás de cada una de esas situaciones se dieron instantes muy duros de los que no siempre es fácil salir", recuerda un solista que en la gala final de "La Voz" interpretó "Tanto" en compañía de Pablo Alborán.

Producido por Xavi Pérez y John Ceballos, "Senti2" cuenta con varias historias que fueron compuestas por Antonio José. "Me fío de la gente que tengo a mi alrededor, pero también es muy gratificante ver cómo algo que has controlado desde su origen termina teniendo vida en un disco. Vivir un proceso creativo es reconfortante, pero hay que saber medir los tiempos para gestionar tus intuiciones y los consejos que te dan las personas que desean que las cosas marchen bien", afirma un cantante que en ocasiones siente la presión de estar entregado al cien por cien a una profesión que adora. "Es una exigencia que yo me autoimpongo para complacer a los que confían en mi música".

Antonio José

cOmpositor, Cantante y Ganador de "La Voz 3"

Escuche la interpretación del tema "Contigo" a cargo de José Antonio, un título que se incluye en el disco "Senti2".