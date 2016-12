Carrizosa (C's) sobre Coma: "Si eres llamado a comparecer ante un juez debes ir"

El portavoz de C's en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha afirmado este martes que "si uno es llamado a comparecer ante el juez debe ir", en referencia a la detención de este martes del concejal de la CUP en Vic (Barcelona) Joan Coma por negarse a comparecer ante la Audiencia Nacional en octubre.

En rueda de prensa en el Parlament, Carrizosa ha opinado que "un político no puede pretender tener privilegios para no comparecer" si recibe una citación judicial, y ha dicho que cualquier persona debe responder a una llamada de un juez.

Ha tachado de "ridículas" las muestras de apoyo del vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, porque, a su juicio, el Govern se solidariza con la CUP mientras practica detenciones mediante la conselleria de Interior y los Mossos d'Esquadra.

ANULAR LAS PONENCIAS DE LAS 'LEYES DE DESCONEXIÓN'

Carrizosa ha explicado que C's ha pedido mediante un escrito a la Mesa del Parlament que desmantele las ponencias de las 'leyes de desconexión' de la Agencia Tributaria y la de la Seguridad Social catalana tras la suspensión del Tribunal Constitucional: "Lo que dice la sentencia es clarísimo, quedan anuladas las ponencias y también los trabajos derivados de las mismas".

Ha añadido que en el escrito, C's ha reclamado que los letrados de la Cámara no asistan más en estas dos ponencias, ya que en su condición de funcionarios no pueden participar al estar suspendidas, y ha sentenciado que "no hay ninguna duda de que cualquier documento tramitado en estas ponencias no tiene validez en el ordenamiento jurídico". "TRES AÑOS PERDIDOS"

Carrizosa ha hecho balance del año y ha destacado que C's piensa que el 2017 empieza "de la misma manera que acabó el 2013, sin presupuestos y hablando del referéndum", y ha defendido que C's es, a su juicio, la verdadera alternativa al Govern actual.

"Han estado tres años perdidos para todos los catalanes", ha dicho en referencia al proceso soberanista, y ha asegurado que si en el Parlament se habla de otras cuestiones además de la independencia, como de sanidad, educación o corrupción, es por la fuerza y presencia de C's.

Para el 2017 se ha propuesto tener un Govern "que gobierne para todos los catalanes", trabajar para la reactivación económica, luchar contra la corrupción y mejorar el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, incrementar la inversión en infraestructuras y reducir las listas de espera.