Echenique justifica la campaña contra Errejón: "Había que decir las verdades"

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha admitido que no se sintió bien participando en la campaña en redes lanzada el sábado contra Íñigo Errejón, pero ha defendido que tuvo que hacerlo por "responsabilidad" motivado al ver que se pueden dar "pasos atrás" y había que decir "las verdades".

Echenique, en declaraciones a Cuatro, ha insistido en que Podemos tiene que mantenerse como una formación "unida y fuerte" capaz de cambiar el país. "Fue una decisión algo dura, no me sentí bien diciendo las verdades y por eso después le mande un abrazo a Errejón, pero creo que hacía falta decirlas", ha explicado.

Tras las críticas lanzadas desde el sector "errejonista" al cese del portavoz en la Asamblea de Madrid, José Manuel López, Echenique ha insistido en que decidió tomar parte en la campaña "Íñigo, así no" en redes para hacer una llamada a la "responsabilidad".

"Creo que no fue bonito lo que vimos, estoy de acuerdo, pero creo que sí tenemos que apuntar aquellas cosas que no sirven para unir una formación, sino para dividirla", ha señalado.

En este sentido, ha apuntado que "decir que se apoya a Pablo Iglesias como secretario general y a la vez llamarse chantajista en los medios, divide al partido", en alusión a unas declaraciones de la diputada Tania Sánchez.

También ha recordado a los llamados "errejonistas" que critican el cese de López que "ha habido un montón de rotaciones" en los grupos parlamentarios de Podemos y ni él ni Pablo Iglesias han salido a defender a una persona que "había sido cambiada por ser de una familia".

Echenique ha hecho hincapié en que hay que respetar las decisiones "soberanas de los territorios" y ha recordado que el secretario general en Madrid, Ramón Espinar, se comprometió a poner su cargo a disposición de la nueva dirección si no ganaba las primarias.

A su juicio, eso es "lo lógico" porque responde a la decisión de los inscritos que son quienes eligen a la dirección de Madrid, que está por ello legitimada para tomar decisiones, y cree que "salir en tromba" a criticar que "un compañero de tu corriente ha sido rotado" "no ayuda a que Podemos esté unido".

En cualquier caso, ha asegurado que la posición de Errejón como portavoz en el Congreso no está "en absoluto" en peligro, y que lo que hay que frenar son "ciertas prácticas" que considera que "no son buenas para una formación unida", entre ellas los comportamientos "de corrientes o familias".

Igualmente, llama a respetar "las decisiones democráticas que toman los inscritos y los órganos elegidos por encima de los intereses de parte".

Asimismo, Echenique ha afirmado que ha hablado con Espinar y que, en contra de lo que dice López, no le avisó el viernes por la mañana antes de la reunión de la dirección de que iba a ser cesado.

"Espinar dice que eso no es así y no tengo motivo para desconfiar de su palabra, dice que no es verdad", ha recalcado para destacar también que considera que López ha hecho un "trabajo inmejorable como portavoz".

Y ha insistido en que "es imposible", según el reglamento, que se rote el equipo de dirección del grupo antes de que vote el Consejo Ciudadano.

Por su parte, la diputada y responsable de Acción Institucional de Podemos, Ángela Ballester, ha afirmado hoy también en Cuatro que una organización plural, por la que han apostado los militantes, implica que la discrepancia "no se entienda como un conflicto".

A su juicio, expresar opiniones distintas no es dividir una organización, sino enriquecerla, por lo que ha apelado a alejarse de las lógicas del "todo o nada" o de "conmigo o contra mí".

Ballester cree que la pluralidad es "una riqueza" de Podemos, donde "no sobra nadie".