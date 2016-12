Varios colectivos protestan contra la regulación de la vía de Teno

La Asociación Club Náutico Punta de Teno aseguró a EL DÍA que ya están preparando, junto a otros colectivos y vecinos, una manifestación para mostrar en la calle el rechazo mayoritario a la iniciativa del Cabildo de Tenerife de regular y limitar el acceso a la Punta de Teno en días festivos y fines de semana.

Esta entidad sostiene que "la mayoría de vecinos del pueblo de Buenavista del Norte han manifestado, en reiteradas ocasiones, al Cabildo de Tenerife y al ayuntamiento el malestar reinante por la decisión tomada respecto a la carretera de acceso a Punta de Teno". En ese sentido, explicaron que tanto la Corporación insular como la municipal "defienden la decisión tomada en base a la participación de 395 personas que asistieron al proceso participativo que desarrollaron, pero ocultan que a esos talleres muchas veces acudían las mismas personas una y otra vez".

Lamenta el Club Náutico Punta de Teno que "para estos políticos no son válidas las 5.348 firmas presentadas ante ambas administraciones que nos avalan. Son firmas con DNI, nombres y apellidos, entre las que se encuentran las de más de 2.000 buenavisteros".

"El presidente del Cabildo, Carlos Alonso (CC), mantiene que los acuerdos adoptados para regular el acceso a Teno son fruto de 21 talleres de reflexión y de debate, pero eso es mentira, ya que los que hemos asistido a esos talleres hemos dicho y mantenido que queremos una carretera de acceso libre", insistieron.

Este colectivo recuerda que "desde la primera visita del presidente insular al municipio, ya dejó bien claro que su decisión era apostar por el transporte público como única forma de acceso. No nos dejemos engañar, introducen una guagua poco a poco para irnos acostumbrando y luego vendrá la privatización total y, mientras, siguen sin resolverse los problemas en Punta de Teno".

Para el Club Náutico Punta de Teno, la asamblea informativa que tuvo lugar el martes 20 de diciembre, en el Cine Municipal de Buenavista, "dejó mucho que desear, ya que la improvisación del consejero de Medio Ambiente, José Antonio Valbuena, quedó patente a la hora de responder a la ciudadanía".

A juicio de este grupo, "desde el principio se nos dijo que se respetaría la decisión del pueblo, pero el pueblo se ha pronunciado y sigue manteniendo un no al cierre de la carretera y un no al transporte público obligatorio, pero no se le respeta".

Teniendo en cuenta la situación generada, los supuestos incumplimientos y el caso omiso que se les hace, "la Asociación Club Náutico Punta de Teno, junto con otras asociaciones, residentes y asiduos al municipio saldremos a la calle a manifestarnos" en defensa de sus planteamientos.