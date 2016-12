La patronal se harta: "En la Isla se promueven los cobros en b"

La presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), Martina González,

ha denunciado que las administraciones públicas de la Isla "están protegiendo" la economía sumergida, dando cabida a profesionales "que no están dados de alta" y cuyos ingresos "son en b".

Martina González exigió "que se controle" la competencia desleal "que afecta a casi todos los sectores" y que en ocasiones "están contando con la protección de las propias administraciones". Costureros, reposteras, artesanos, peluqueras, fotógrafos... "aquí en La Palma todos sabemos de la economía sumergida, también las administraciones, pero nadie hace nada".

La presidenta de la FAEP explicó que un ejemplo evidente ocurre con la artesanía, el sector al que pertenece. A propósito, hizo hincapié en que "hay unos 500 artesanos censados en La Palma, pero tan solo ocho estamos dados de alta". Por tanto, la institución insular y los ayuntamientos que organizan ferias "están dando cabida a que se cobre en b, personas a las que se promociona y se les da una ayuda, a pesar del daño que se hace a los empresarios que tenemos que hacer un gran esfuerzo para estar en regla. Es la misma administración que luego nos aprieta y nos dice que tenemos que cumplir unos horarios, pagar unos impuestos y abonar las horas de asesoramiento laboral".

Martina González cree que en artesanía, al menos, "hay que distinguir la cultural, que hay que protegerla desde la administración para que se mantenga, y el resto de la artesanía que es para comercializar".

De todas formas, es una situación "que afecta a casi todos los sectores. Muchas personas que no están dadas de alta utilizan el Facebook para promocionarse. Lo puede ver cualquiera, pero nadie lo persigue". Incluso a otra empresaria de la misma asociación "han llegado a amenazarla por exponer en las redes la economía sumergida que vive su sector y que le afecta. Y lo que no puede ser es que la sociedad lo vea bien y se apoye a la gente que no paga nada de impuestos. Si todos supieran lo que se nos exige para estar en regla, dentro de la ley...".