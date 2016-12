Bermúdez amenaza con romper los acuerdos del taxi si siguen los paros

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, amenazó ayer al sector del taxi de la capital con "romper" los acuerdos alcanzados hasta ahora si se mantienen las movilizaciones previstas para los días 2, 3 y 4 de enero.

"Si hay paro, nosotros no vamos a cumplir los acuerdos cerrados. Si hay acuerdo, hay acuerdo. No puede haber acuerdo y paro", afirmó, categórico, el regidor, en el programa El Grillo, de Canal 4 Radio, justo el día en el que se conocía que a las protestas convocadas por Élite Taxi Tenerife se sumaban otros cuatro colectivos: Radio Taxi Santa María, Radio Taxi San Pedro, Taxi Driver y la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi (UTAT).

Entre los compromisos adquiridos por el consistorio con el sector del taxi figuran los dos millones consignados en los presupuestos de 2017 para rescate de licencias y algo más de cien mil para hacer accesibles vehículos autotaxi.

A pesar de las diferencias que aún existen, Bermúdez sostuvo que hay "un 90% de acuerdo" con el sector, y remarcó que si la posición de los taxistas es de diálogo, "no habrá problema". "Son más las cosas que nos unen que las que nos separan", insistió.

Al respecto, aseguró "desconocer" qué ocurre para que los acuerdos se conviertan en desacuerdos "por arte de magia", y afirmó que "sospecha" que detrás de los dirigentes de Élite Taxi Tenerife, colectivo que ha impulsado desde el principio las protestas, puede haber un interés "político" para hacer "daño" a la imagen del grupo de gobierno de la capital (CC y PP).

"Siempre digo que cuando hay diálogo las mesas del diálogo se tienen que reunir", remarcó el alcalde, quien aseveró que si finalmente se mantienen los paros, "lo único que ha pedido es que no se los hagan pagar a los comerciantes, empleados y gente que viene a comprar".

En esta línea, Bermúdez dijo que "no van a variar las posiciones lógicas", y advirtió de que si lo que pretenden los taxistas es extorsionar o presionar a la Administración, "al ayuntamiento y al alcalde no le va a afectar". "Le afecta al pueblo, a los comerciantes, y eso es muy malo", indicó. "Pero desde esa posición de chantaje no vamos a variar nuestros asuntos. Respondemos y defendemos a los ciudadanos en primer lugar. Si hay una posición intransigente e irresponsable, no tiene lógica".

El BOP publica cómo deberán ir vestidos los taxistas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer la instrucción del Ayuntamiento de Santa Cruz que regula cómo deberán vestir los taxistas a partir del 1 de febrero. La ropa será la siguiente:

-Camisa de botones o polo con cuello camisero de color azul celeste liso (azul claro), sin anagramas o señales publicitarias (excepto la propia marca, en su caso, de la prenda), con mangas cortas o largas.

-Pantalón largo de vestir, de color negro o azul marino liso. En el caso de que la persona habilitada sea mujer, podrá llevar falda de vestir del mismo color negro o azul marino liso. En ningún caso podrá emplearse ropa vaquera o deportiva.

-Calcetines de color negro o azul marino.

-Zapatos de color negro cerrados.

-Se autoriza el uso de chaleco, suéter, rebeca, chaqueta o bufanda de color azul marino liso, sin anagramas ni publicidad (salvo la de la marca de la prenda).

Calendario de descanso obligatorio semanal

El BOP publicó también ayer el calendario de descanso obligatorio semanal del sector del taxi. Según recoge el anuncio, los taxis deberán tener actualizada la pegatina de la letra correspondiente a su licencia. La letra indicativa del día de parada figurará en la parte trasera del vehículo y en la mitad superior de la parte posterior de los dos laterales, sobre la banda azul y el número de licencia municipal. La letra será de tipo Arial de 6 centímetros y de color negro.