Evitar los incendios en Navidad, tarea de todos

L os incendios en viviendas por las conexiones de luces navideñas, velas, estufas, elementos pirotécnicos o accidentes de tráfico son las grandes preocupaciones durante la campaña de Navidad para los bomberos del Consorcio de Tenerife.

El colectivo recuerda que hay que tener máximo cuidado y recomienda a la ciudadanía a llevar a cabo una práctica adecuada y prudente durante las fechas navideñas por el alto índice de situaciones de riesgo que se registran habitualmente durante estos días, fundamentalmente en el interior de las casas.

Con este enfoque se pretende transmitir a toda la ciudadanía, en especial a los colectivos más sensibles como los niños o las personas mayores, lo importante que es su colaboración para reducir el número de incidentes que cada año provoca el fuego incontrolado.

Desde Bomberos de Tenerife se pretende que la población se familiarice con los protocolos a seguir en caso de incendio y con las claves para gestionar con eficacia y eficiencia las posibles emergencias que se puedan presentar. Se trata de reducir tanto el número de incidentes causados por el fuego, como las consecuencias y efectos que estos causan en los ciudadanos y el entorno natural.

Posibles incendios ante el uso continuado de bombillas de adorno, velas, elementos pirotécnicos, o caídas, golpes, cortes con el cuchillo, quemaduras provocadas por alguna estufa, calambres motivados por la corriente eléctrica y problemas derivados de la ingesta de alimentos son los accidentes más habituales durante el mes de diciembre.

De hecho, más de 400 incendios, el 17 por ciento del total de los que se registran cada año en Tenerife, se producen en los hogares y son consecuencia, en muchos casos, de un descuido o de la falta de formación que existe en materia de prevención, como son no sobrecargar los enchufes, no descuidarnos mientras cocinamos y asegurarse de que no tiramos productos que puedan prender fuego.

Algunos consejos

La prevención es la principal arma para combatir los incendios. Adoptar unas sencillas medidas preventivas que eviten posibles riesgos y contribuyan a mejorar su seguridad y la de su entorno permite reducir los efectos que produce el fuego y evitar situaciones desagradables en estas fechas tan señaladas. Por ello, los bomberos insisten en la necesidad de seguir una serie de recomendaciones básicas para disfrutar con tranquilidad de la Navidad, evitando peligros innecesarios.

Con respecto a los petardos y otros elementos pirotécnicos se aconseja evitar que los niños los manipulen puesto que aunque la legislación es estricta prohibiendo su venta a menores de edad, no siempre se cumple. Su uso incorrecto deriva en ocasiones en conatos de incendio, o en incendios de importancia.

También las manipulaciones indebidas pueden originar quemaduras, hasta amputación de dedos, incluso intoxicaciones con restos de plomo, azufre y pólvora. Las bombillas de adorno y su conexión eléctrica son otra de las causas que originan incidentes. Se debe tener cuidado con su calidad y no ubicarlas próximas a los adornos ni cortinas, así como revisar el cableado para evitar sobrecalentamientos y cortocircuitos.

Por otro lado, también es habitual que tanto las estufas eléctricas como las de gas puedan ocasionar fuegos de consideración si se colocan próximas a elementos combustibles o inflamables. Finalmente, hay que destacar que los bomberos piden especial atención con las velas, no siendo aconsejable dejarlas encendidas durante la noche o cuando se salga de casa.