El PP exige al Cabildo que lleve ante la justicia la prohibición de pesca a caña

El Partido Popular de Fuerteventura ha reclamado hoy al Cabildo insular que lleve ante la justicia la prohibición del Gobierno de Canarias de pescar con caña en la costa centro-norte de la isla.

En un comunicado, los populares recuerdan que en junio el Gobierno canario levantó la prohibición de pesca que el Plan de Recuperación de la Lapa Majorera había impuesto en 2015 en la zona de la Punta de Jandía.

Sin embargo, esta prohibición se mantiene en el resto de la isla y afecta a zonas como Los Cuchillos de Vigán, en Tuineje, o Montaña Roja, en el municipio de La Oliva, e Isla de Lobos.

Desde el Partido Popular se manifiesta en diferentes ocasiones que la pesca tradicional de caña no produce afección sobre la conservación de la lapa majorera, por lo que "siempre se ha reclamado el levantamiento de esta prohibición".

Los populares dicen que no entienden cómo se ha valorado levantar la prohibición en una zona concreta de la isla y en otras no, ya que no existen diferencias considerables sobre tránsito de personas entre unas y otras.

Además, apunta que en el mes de junio, cuando se anunció el levantamiento de la prohibición en buena parte de la Punta de Jandía, el Gobierno de Canarias anunció que se encontraba estudiando liberar de esta restricción a todas las zonas afectadas y que, sin embargo, "no hay novedades al respecto", añade.

El PP han apunta que el Ejecutivo regional sigue sin resolver el recurso administrativo interpuesto al decreto que regula el referido Plan de Conservación y exige al Cabildo majorero que lleve este asunto ante la Justicia.

La presidente del PP en la isla y consejera en el Cabildo, Águeda Montelongo, subraya que "se ha prohibido un arte de pesca tradicional en Fuerteventura, que se ha practicado durante décadas sin haber producido daño ni a la lapa ni a ninguna otra especie" y critica que la "política del todo prohibido" que se hace en Fuerteventura.