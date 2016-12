Ruano cree que la nueva coyuntura puede diluir la expulsión de ediles de CC

El diputado regional y secretario de Organización de CC, José Miguel Ruano, admitió anoche, en una entrevista en El Día TV, que los expedientes de expulsión de los 7 ediles de su formación en Granadilla, los 4 en el Puerto de la Cruz y la alcaldesa de Arico, Elena Fumero, siguen su rumbo procesal dentro del partido, pero su desenlace podría modificarse ante la nueva coyuntura política. La ruptura del pacto en el Gobierno regional (que no en el resto de instituciones, de momento, entre CC y PSOE) puede convertirse en un elemento a favor de estos concejales y, al final y según reconoció, no consumarse la expulsión.

Estos expedientes se abrieron en Granadilla por la célebre censura que presentaron los 7 ediles (actualmente ocupan la Alcaldía) junto al PP y un edil de C's. Una iniciativa que supuso la primera gran crisis del pacto y que Ruano, en declaraciones al periódico El Día, sigue considerando muy grave y de la que desliga por completo al presidente Clavijo, por mucho que en el PSOE le culpen directamente, con el presidente tinerfeño, Carlos Alonso, y la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, como brazos ejecutores.

Los expedientes a los ediles portuenses y a Fumero, por su parte, surgen por la adenda firmada con el PSOE para relanzar el pacto, pero las asambleas locales, por aclamación y unanimidad, rechazaron entregar las alcaldías a los socialistas y cogobernar con ellos. Para Ruano, se trata de otros incumplimientos muy graves por lo que supuso para terceros (su ya exsocio gubernamental), pero, sobre todo, por disciplina interna.

No obstante, ahora admite que la nueva coyuntura favorece a estos concejales y a la alcaldesa, si bien descarta o cree muy improbable que hubieran tenido información privilegiada sobre una inminente ruptura del gobierno, entre otras cosas porque sostiene que ha habido muchas contingencias, escenarios variables y cuestiones casi incontrolables en la crisis definitiva, más allá de que en CC nunca barajaron que el PSOE se levantara dos veces del consejo de gobierno o votara contra los nacionalistas en la ponencia sobre presupuestos a resultas del Fdcan.

Pese a la nueva situación, Ruano sigue manteniendo que, en su opinión y con apoyo mayoritario en el partido a escala regional, CC debería crear gestoras en esos lugares. Eso sí, la decisión definitiva depende de la Ejecutiva insular, en la que su voz seguramente será minoritaria en su día.

Mientras, los ediles han ido recibiendo las notificaciones de sus expedientes, que tienen al mismo juez interno y secretario. Además, los servicios jurídicos de CC a escala autonómica sostienen que Fumero, en caso de ser expulsada y convertirse en edil no adscrita, no tiene por qué perder su sueldo como alcaldesa de Arico precisamente por ocupar ese cargo, opinión que no comparte un experto en la materia y que choca con el precedente del exalcalde de La Victoria de Acentejo Fermín Correa, cuyo expartido, el PP, le expulsó y no percibió salarios durante meses.

El PP no descarta nada sobre un cogobierno



El presidente del PP de Canarias, Asier Antona, aseguró ayer que, "a día de hoy, no está ni con unos ni con otros", en referencia a CC y PSOE respecto a la composición de un nuevo Gobierno, aunque reconoció que "no descarta ninguna situación". "El PP siempre estará en la defensa de los canarios y del interés general de Canarias. Que nadie busque en el PP una tabla de salvación; tampoco estamos en un intercambio de cromos", aseveró después de la reunión del Comité de Dirección de los populares de las Islas, celebrada en Las Palmas.

Antona dijo que el PP se comportará con "altura de miras" y "coherencia", a la par que remarcó que, en estos momentos, los populares "no están" en la lista de "esos apoyos" que necesita CC. Eso sí, dijo que su partido debatirá, "cuando llegue", una posible "moción de censura" teniendo en cuenta la "estrategia y quién es la alternativa". "El PP no descarta nada, analizará todo en el momento oportuno", apostilló. En todo caso, acusó al PSOE de ser el "protagonista de la inestabilidad" y rechazó que su apuesta sea ahora la de seguir "generándola". Señaló que no ha recibido ninguna invitación para sumarse al Gobierno por parte del presidente y puso encima de la mesa abiertamente su "invitación a CC y a Clavijo a aprender a buscar apoyos más que nunca".

Por su parte, el secretario general del PSC en Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, anunció ayer que pedirá apoyo al PP para cuestionar a Clavijo al entender que los populares deberán rechazar sus propuestas si son coherentes con su discurso hasta ahora. A su juicio, lo que procede es que Clavijo se someta a una moción de confianza después de quedarse en minoría tras expulsar a los consejeros socialistas, pidiendo al PP que ayude a rechazar al presidente. "Si el PP es coherente", deberá votar en contra de la continuidad del actual presidente porque "ha venido defendiendo en Gran Canaria y Canarias que el Fdcan era injusto e inaceptable". Una postura que, en su opinión, no cuadra con el hecho de que el PP, "de manera inexplicable, haya terminado aliándose con Clavijo con una propuesta que reproduce el modelo inicial de CC" en el reparto de ese dinero. "Una propuesta clientelar y partidista con la que Clavijo apuesta por una Canarias dividida, fragmentada y en confrontación".

Caben muchas censuras por los mismos escaños

Ante la posibilidad de que la gestora del PSOE (aunque en ella también hay voces diversas) convenza al comité regional y presenten una moción de censura a Clavijo pese a no contar con los 31 votos para que prospere, tal y como se barajó en la reunión de este lunes, El Día consultó ayer a un experto que sostiene que los mismos diputados pueden presentar esa iniciativa en diversos momentos de una legislatura si lo hacen en periodos de sesiones distintos. Durante cada año, se abren dos periodos de sesiones (de febrero a mayo y de septiembre a dIciembre), por lo que, mientras sean 9 los representantes que planteen esa moción (el 15% de los 60) en cada una de esas etapas, cabe debatirse esa moción y volver a repetir la maniobra en el siguiente periodo. El PSC lo contempla como recurso político al temerse que CC y PP mantengan un acuerdo de no agresión durante un año y, seguramente, un cogobierno después, aparte de contar con ASG. Además, esa iniciativa permitiría "retratar" al resto de grupos, aunque en el sector crítico se considera que solo es una maniobra para intentar rescatar la figura de Patricia Hernández ante la futura elección del secretario regional en un momento en que los argumentos políticos serían débiles por haber aprobado el presupuesto y cogestionar hasta hace días. Además, llama la atención que la censura necesite solo de 9 votos y no la hayan presentado NC y Podemos conjuntamente, al superar esa cifra de escaños y llegar a 12.

El Cabildo grancanario firmará el Fdcan

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), anunció ayer que su administración firmará este viernes los convenios del Fdcan sin que por eso renuncie a presentar los recursos judiciales anunciados al entender que el reparto sigue sin ajustarse a un criterio equilibrado de población, por mucho que ahora la parte de empleo se vaya a las instituciones insulares y que el 58% se distribuya por criterios REF. En esta línea, el líder de la formación y portavoz en el Parlamento indicó ayer que la decisión no es contradictoria en ningún caso porque es como si un trabajador recoge el finiquito de un despido y la indemnización que le da la empresa, pero anuncia que lo denunciará por entender que le corresponde una cantidad mayor. Rodríguez también llama la atención sobre el hecho de que, con la petición del PSOE, ya son 27 los diputados regionales que le piden a Clavijo que se someta a una moción de confianza, más de 400.000 votos frente a los 160.000 de CC. A su juicio, su gobierno en minoría no es ética ni políticamente legítimo.