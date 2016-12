"En Estados Unidos tengo buen mercado y quiero aprovecharlo"

Desde que salió del club de su vida, el Tenerife, en el verano de 2010 para incorporarse al Sporting e iniciar dos años después una etapa profesional en Estados Unidos, Ayoze García Pérez (22/11/1985, Puerto de la Cruz) ha aprovechado cada mes de diciembre para volver a su Isla natal y pasar las vacaciones de invierno con su familia. A diferencia de muchas de esas Navidades, el futbolista vive las presentes con la incertidumbre de saber en qué equipo retomará su carrera. El cierre del New York Cosmos le obliga a cambiar de club.

Finalmente pasó a ser agente libre por el cierre del NY Cosmos.

La situación del Comos es complicada de entender, porque después de cuatro años de existencia y de haber ganado tres títulos, lo menos que esperábamos era que fuera a acabar de esta manera, pero surgieron algunos problemas entre los dueños y tomaron la decisión de no seguir adelante. Me quedaba un año más de contrato, pero ahora soy agente libre y estoy planificando mi futuro con tranquilidad y disfrutando del descanso tras un año bastante complicado.

¿Le cogió por sorpresa la desaparición del club?

Para nada. Sé que a la gente sí le ha pillado por sorpresa, porque el New York Cosmos estaba creciendo muchísimo. Pero el año fue difícil y ya éramos conscientes de las posibilidades que podían existir por los problemas que se estaban dando. Sabíamos que podía llegar a pasar lo que finalmente sucedió. Estábamos informados.

¿Cómo se desencadenó todo?

Mantuvimos bastantes reuniones a lo largo del año para informarnos sobre una posible venta del club y la llegada de nuevos dueños, pero no se concretó nada. El día a día fue una incógnita. De la noche a la mañana, cambiaban muchas cosas. Pero, a pesar de esos problemas, los futbolistas vivimos dentro de la normalidad, porque no tuvimos problemas de cobro hasta el final y el funcionamiento fue muy profesional. Es una pena, sobre todo en mi caso, porque estuve cuatro años en el club y vi su crecimiento. Se trata de un final triste. Pero no se pudo hacer nada. Se cierra un capítulo y tengo ganas de abrir otro.

¿Con qué se queda de esas cuatro temporadas?

Fueron cuatro años increíbles. Llegué a un sitio en el que me hicieron sentir como en casa. Sentí confianza y disfruté mucho del fútbol. Viví un montón de experiencias. Gané tres títulos, recibí premios individuales y compartí vestuario con jugadores como Raúl (González) o Marcos (Senna). Fue una experiencia positiva que me sirvió para seguir aprendiendo. Miro el porvenir con optimismo.

Con ese recorrido, tendrá abiertas las puertas del fútbol de Estados Unidos. ¿Ahí sigue su futuro?

Sí. Son cuatro años y creo que hice las cosas muy bien. Me he ganado un nombre y el respeto de la gente. Tengo buen mercado y debo aprovecharlo, porque tanto mi familia como yo hemos encontrado la estabilidad que buscábamos y estoy disfrutando de lo que me gusta. Es el momento de seguir.

Se ha hecho un nombre jugando de lateral izquierdo.

Sí, creo que sí. Ya en el Sporting terminé la temporada jugando en ese puesto. Me siento muy cómodo en esa función. Aunque me pueden colocar en otras partes del campo, supongo que en el club al que vaya continuaré como lateral.

¿Cambiará de competición?

A día de hoy, lo más seguro es que firme en la MLS, en la otra Liga (el NY Cosmos compitió en la NASL). Pero hay que esperar a que se cierren las negociaciones.

¿Qué plazo se marca?

Siempre es mejor resolver estas cosas cuanto antes, porque uno está pendiente del futuro y de la familia. Mi representante está hablando con los equipos y todo está bastante avanzado. Faltan pequeños detalles y espero que las gestiones no se alarguen mucho. Me incorporaría al nuevo club a mediados del mes de enero.

Tendrá sus preferencias.

Sí. Tengo un equipo muy determinado, pero prefiero no hablar de ello hasta que no firme.

¿Se irá lejos de Nueva York?

Voy a cambiar de ciudad. Pero lo importante es seguir disfrutando y estar en un proyecto ilusionante.

¿Pensó en volver a Europa?

No quiero cerrar ninguna puerta, pero estos cuatro años fueron tan positivos, que le dije a mi agente que quería seguir en Estados Unidos. Por suerte, puedo elegir.

¿Ha seguido al Tenerife?

Lo estuve viendo ante el Alcorcón y me gustó. Me pareció que tiene un grupo muy comprometido y un entrenador capacitado. Estoy seguro de que peleará hasta el final por subir y espero que todo le salga bien para que podamos vivir una celebración en junio.