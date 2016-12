"Los cobros en b no son nuevos, (...) los protege la administración"

Las declaraciones de la presidenta de la Federación de Asociaciones de Empresarios de La Palma (FAEP), Martina González, sobre los cobros en b y la competencia desleal en la Isla, apoyada en ocasiones por la propia administración, tal y como EL DÍA informó en su edición de ayer, martes, son apoyadas con rotundidad tanto por los veteranos en el mundo empresarial como por los nuevos emprendedores, que sienten que estas prácticas no son perseguidas a pesar de estar "bastante extendidas" en el territorio insular.

Natalia García es una de las personas que prácticamente se está iniciando en el mundo empresarial. Como autónoma, decidió arriesgar con la apertura del primer negocio en La Palma de repostería creativa. Ayer celebraba las declaraciones de Martina González: "Lo que dijo la presidenta de nuestra federación de empresarios es lo sufrimos cada día. Las verdades aunque duelan, siguen siendo verdades. Ya era hora que se destapara. Que alguien lo dijera".

García señaló que "la economía sumergida que estamos sufriendo en mi sector es muy importante. Mi empresa es la única de La Palma de repostería creativa, pero luego está la competencia desleal, los que trabajan en sus casas y se ofertan en las redes sociales con total impunidad y de forma pública. No se cortan, pero no pasa nada". Tiene claro que "las administraciones miran para otro lado. Se contratan a más de 3.000 inspectores para sancionar a las empresas, cuando luego contra la competencia desleal no se hace nada a pesar de saber de su existencia".

Esta empresaria va un poco más lejos: "Alguna administración ha llamado a esas personas, que no están dadas de alta, para solicitar sus servicios".

Juan Arturo San Gil representa el lado de los veteranos. Fue el presidente de la asociación de comerciantes del casco histórico de la capital. Dispone de un establecimiento en plena Calle Real, donde la fotografía y durante los últimos años la óptica son sus fuentes de ingresos. Tiene claro que "la administración protege a los defraudadores y persigue a las personas que estamos legales. En fotografía la competencia desleal es brutal y hay instituciones que las fomentan y hasta las financian. Pero esto ocurre en muchos sectores. Hay negocios que pagan sus impuestos, a sus empleados y todo lo que se exige para estar en regla, y luego a 50 metros tienen que soportar cómo otros pagando 20 euros por una licencia de ocupación de vía, le hacen la competencia sin estar dados de alta en ningún lado, venden lo mismo y cobran en b".

San Gil también sostiene que "aquí cuando se trata de competencia desleal contra el empresario, de cobros en b, se mira para el otro lado. No es algo nuevo, lo llevamos sufriendo desde hace muchos años".

Natalia García y Juan Arturo San Gil, junto a Martina González, son apenas tres voces, pero el reflejo del sentir mayoritario de los empresarios de diferentes sectores... al menos de aquellos que están en regla.