Evidencias de higiene oral entre los primeros homínidos de Europa

El análisis de un cálculo dental del homínido más antiguo de Europa ha revelado qué comían y evidencias de posible higiene oral, hace 1,2 millones de años en el yacimiento de Atapuerca.

La Sima del Elefante, uno de los sitios de estudio en este complejo, contiene uno de los primeros fragmentos de homínidos conocidos hasta la fecha en Europa, que datan de hace 1,2 millones. El cálculo dental de un molar de dichos restos ha sido retirado, degradado y analizado para recuperar restos atrapados.

La evidencia del uso de plantas en este tiempo es muy limitada y el nuevo estudio ha revelado la evidencia directa más temprana de los alimentos consumidos en el género Homo. Esto comprende carbohidratos amiláceos de dos plantas, incluyendo una especie de hierba de la tribu Triticeae o Bromideae, carne y fibras vegetales.

Todos los alimentos se comieron crudos, y no hay pruebas de procesamiento de los gránulos de almidón, que están intactos y no dañados. Los detalles adicionales incluyen fragmentos de madera no comestible que se encuentran adyacentes a un surco interproximal que sugiere actividades de higiene oral, mientras que las fibras vegetales pueden estar vinculadas al procesamiento de materias primas.

La evidencia ambiental incluye esporas, fragmentos de insectos y granos de polen de conífera que son consistentes con un ambiente boscoso.

El estudio ha sido publicado en The Science of Nature, y su primera autora es Karen Hardy, del ICREA (Instituto Catalán de Investigación y Estudios Avanzados) y la Universidad Autónoma de Barcelona.