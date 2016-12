"Espero que se den condiciones para que el PP cogobierne con nosotros"

Hace apenas 3 semanas le daba un 50% de opciones de continuidad al pacto CC-PSOE en el Gobierno pese a que aquella conversación se dio minutos después de que el PSOE votara en contra de CC por el Fdcan y tras el primer abandono del consejo. Confirmada la ruptura, de momento en el Gobierno, quien fuera uno de los que más lucharon desde CC por el acuerdo, su secretario de Organización y portavoz parlamentario, José Miguel Ruano, admite ahora que tenían hace 2 meses un acuerdo de no agresión con el PP, a través de Cospedal, confía en que los populares entren pronto, pues no ve perdurable una gestión con solo 18 diputados, y sostiene, eso sí, que no contraatacarán necesariamente al PSC en otras instituciones aunque reviertan La Laguna.

Dice el PSC que el Fdcan esconde proselitismo de CC para atrapar a alcaldes independientes...

Casi todos los alcaldes presentaron proyectos con cabildos y hubo municipios con propios, como esos de Gran Canaria o el de Alajeró...

Patricia Hernández afirma que le quitaron el dinero a Alajeró por venganza, por ser de un alcalde socialista (presidente de la Fecam) contrario a este reparto del fondo.

No sé si se lo quitaron; sí sé que alcanzó solo 100.000 euros cuando tenía un proyecto de un millón...

Y San Mateo, con 8.000 habitantes, recibirá más de 7, cuando Las Palmas (380.000), solo 16...

Pero no sé si tenían más proyectos, aparte del carril guagua...

¿Tenían un acuerdo de no agresión con Cospedal (secretaria general del PP y ministra de Defensa) desde hace dos meses?

Ha habido contactos con los partidos estatales en toda esta crisis, tanto con la gestora del PSOE como con la secretaria del PP.

Directamente con Cospedal, no con Maíllo (vicesecretario)...

Con Cospedal, y hasta la salida de Sánchez, el interlocutor con el PSOE era Luena (exsecretario de Organización) y Sánchez en última instancia; luego, se ha mantenido contacto con Javier Fernández (presidente de la gestora).

¿Ese pacto con el PP explica que estuvieran tranquilos con la censura de la que tanto se especuló?

En principio, sí.

O sea, se quedarán en minoría quizás un año y no temen en ese tiempo una censura con PSOE-PP...

Vamos a ver, el tiempo da y quita razones, y los tiempos ahora, en política, son superacelerados.

Pero, ¿ese compromiso existe?

Existe ese compromiso de no agresión con una censura.

¿En un año o esperan que el PP entre en el Gobierno en otoño?

No se trata de que sea un año; ocurre que el PP no quiere acuerdos de gobernabilidad hasta no resolver los presupuestos generales.

¿Esa es la única clave o influye algo el congreso regional del PP?

La clave está en el presupuesto.

También puede ocurrir, aunque sea difícil, que Antona, que ha bloqueado la censura de Valverde para no molestarles, pierda el congreso.

Ganará el que Madrid quiera...

¿En Canarias?

Claro que sí. El PP tiene una estructura muy centralizada...

Pero se vota aquí, se supone...

Antona tiene muy buen predicamento entre las bases, pues, le guste a no a gente, se ha pateado las organizaciones. Su único problema es que no es de Gran Canaria. Cuando Bento reivindicaba la situación es por ser de ahí...

También hay gente en Tenerife que no le apoya y que, en línea con Bento, cree que es el momento de un pacto con el PSOE para desbancar a CC tras casi 30 años...

Eso es para posicionarse...

Ergo, están seguros de que, tras el presupuesto, el PP cogobierna...

Seguro no hay nada (lo dice tres veces). ¿Qué es seguro en política?

Pero, al menos, ¿lo ven como lo más probable, que se decante por eso por ser lo más adecuado?

Lo más adecuado, siempre, es tener mayoría parlamentaria.

Pero podrían sumar a ASG, aunque hay voces en CC que dicen que no deben pivotar Canarias en una única Isla (La Gomera)...

A ver, ¿lo mejor para España es que haya un gobierno con mayoría absoluta? Hay quienes dicen que no y que la mayoría absoluta fue nefasta en la pasada legislatura. El PP está ahora obligado a llegar a acuerdos y nosotros también, pero es complicado.

¿Ve factible gobernar casi 3 años con solo 18 diputados?

Es muy difícil.

Por lo que confían en cogobernar con el PP cuanto antes...

Yo espero que sí, que en algún momento haya condiciones políticas para que eso se dé.

¿Y se integraría también ASG o les apoyaría desde fuera?

No lo sé. Esa tesis funciona igual que la otra, la de una censura entre PSC y PP con apoyos externos de NC. No dejan de ser hipótesis numéricas que tienen que ver con la composición de la Cámara.

Pero ustedes sí descartan eso...

Cuando dices "ustedes", ¿a quién te refieres?

A CC...

Pero las cosas no se articulan así, ni en un partido ni en El Día...

Es decir, que hay muchos pareceres, y más con tanto vaivén continuo, improvisación y escenarios no controlables en el día a día...

Lo que hay son modos de afrontar las emergencias. Cada uno tiene el papel que le toca en su juego. Yo no había tenido ninguna discrepancia con el PSOE y ocurre con la decisión de Patricia de ordenarle a Iñaki Lavandera que votara en contra de CC (en la ponencia presupuestaria y por el Fdcan)...

¿De Patricia o Rodríguez Fraga, o en este caso tanto monta...?

Monta tanto pues Lavandera me dijo que esperaba instrucciones.

Eso fue el jueves 8 (fiesta) previo a la ponencia: usted pidió que, al menos, se abstuvieran para minimizar el golpe y encauzar un arreglo: ¿le defraudó el PSC?

(Risas) Eso es un error gravísimo desde el punto de vista político.

¿Impedía una vuelta atrás?

Aun así, pudo haberla, pero tuvimos que salvar el Fdcan con el PP. El PSOE nos obligó a eso...

El PP también apoyó la enmienda de NC de 80 millones para sanidad, educación... que ustedes le reprochan al PSOE: ¿jugó a dos bandas el PP para erosionar?

Claro, pero es que está en la oposición y ahí juega a lo que quiera, pero el PSOE estaba en el gobierno y comprometido con un pacto de estabilidad que, por primera vez y pese a todos los problemas, tuvo una ruptura de voto.

¿Si el PSC les contraataca en La Laguna, ustedes voltean con el PP 4 cabildos y muchos municipios por lo que significa eso para CC?

No, no lo creo. Podría haber alguna cuestión en Tenerife, pero no creo que sucediera fuera.

Es decir, al menos usted, ¿está en condiciones de decir que van a mantener el resto del pacto?

No vamos a cambiar esas mayorías. Si el PSOE las cambia, deberemos buscar nuestras respuestas.

¿De verdad que, ni perdiendo La Laguna, todo eso no cae después, y más si gobiernan con el PP?

Ya no existe un sistema paraguas, pero sí apelamos al principio de responsabilidad para que, allí donde funcionan bien las cosas, se siga así: ¿por qué cambiarlo?

¿La lección no es, definitivamente: no más pactos en cascada?

Creo que deben circunscribirse a los niveles superiores: Gobierno, cabildos y grandes ciudades.

Pues Santa Cruz incumplió eso.

Sí, pero, al poco, ellos incumplieron en Arona, que no es gran ciudad, pero sí la mayor del sur.

Vale, pero ustedes han incumplido donde ganó el PSOE: el Puerto, Arico, Granadilla... ¿Qué lectura interna ha de hacer CC?

(Larga pausa) Dependerá de a quién le preguntes. Mi mayor preocupación por nuestros incumplimientos no ha sido con la relación con el socio, que desde luego produce repercusiones, sino por el deterioro de la estructura del partido. Para mí, ha sido una decepción enorme el comportamiento de quienes firmaron un código ético y a los dos meses lo incumplieron.

Pero ya ha dicho que los expedientes a ediles pueden no acabar en expulsión: ¿tenían información privilegiada sobre la ruptura?

Tendrá que preguntárselo a esas fuentes...

No son fuentes, sino 96 afiliados en el Puerto que ni votaron y 26 en Arico que, por unanimidad, rechazaron pactar con el PSOE...

Sigo pensando que, o en el Puerto hacemos una gestora, o le damos mayoría absoluta al alcalde popular en el próximo mandato.

¿Eso seguirán proponiéndoselo a la Ejecutiva insular?

Eso lo sigo pensando yo, que soy miembro de la formación insular, aunque no de la dirección insular...

Vale, pero usted es el secretario de Organización de toda CC: ¿en el Consejo Nacional su voz también es minoritaria sobre esto?

No, ahí no; en el de Tenerife, sí. En el Nacional, desde luego, mi opinión es mayoritaria y la articulación de las posiciones de Lanzarote, Fuerteventura... tiene que ver con qué decisiones tomo. Es decir, el partido en Fuerteventura depende de si decido montar una gestora o no. Lo que pasa es que, en Tenerife, la polarización y los incumplimientos mutuos han sido tan grandes... Granadilla hizo remover todos los cimientos.

Claro, pero, al final, eso puede no acabar con la expulsión de los 7 ediles de la censura famosa porque la coyuntura ha cambiado...

No sé, pero es evidente que la nueva situación juega a su favor por la atenuación de la responsabilidad porque antes era doble, ante el partido y el pacto con terceros, y ahora solo con la formación.

Bueno, y con efectos posibles colaterales como ya avisó en su día: La Laguna, Tacoronte, Icod...

Esas responsabilidades siguen vivas. Por tanto, cada cual debe saber la responsabilidad que toma cuando forma parte de un partido como este y yo soy severamente contrario a todo lo que ha sucedido frente a algunas actitudes más tolerantes de la dirección insular.

¿Solo tolerantes con eso o también inductoras?

Desconozco ese nivel de participación...

Pues se acusa a Alonso, Dávila y hasta a Clavijo como ejecutores.

No, Fernando ha estado al margen de eso. Esto es algo que, en fin, tiene que ver con cómo se articulan las cosas en los aparatos orgánicos y de gobierno. Es importante siempre que las figuras más importantes estén fuera de las decisiones orgánicas para estar a salvo.

¿Han hecho muy mal algo si, realmente, no querían romper, como esgrimen incluso sobre el último consejo? El PSOE concluye que fue víctima de continuos ataques...

En ese consejo hay algo objetivo: que se retrasó una hora porque tanto Clavijo como Barragán ofrecieron fórmulas que fueran aceptables para el PSOE. De todos modos, siempre se hacen cosas mal en procesos así. Hasta el primer consejo en el que se ausentan, había condiciones para retomarlo, pero resulta un episodio trágico que voten contra nosotros y que, desde ahí, sigan con el mismo nivel de exigencia.

¿Fue entonces cuando temieron que ellos tuvieran una alternativa?

Desde tiempos de José M. Pérez al frente del PSOE, trabajaron la hipótesis de una censura con el PP...

Pero, ¿la trabajaron aquí, en sus mentes o también en Madrid?

Lo intentaron también en Madrid.

¿El PP siempre se opuso o la coyuntura abrió ventanillos allá?

Por el momento, la coyuntura no apunta a esa dirección, ni lo hacía en tiempos de Pérez, aunque nunca se sabe. ¿Que tuvimos responsabilidad en la ruptura? Siempre hay cuotas, pero aumenta más la del PSOE por votar en contra.

Si en 2019, el mejor pacto aritmético vuelve a ser el de CC-PSOE, ¿cabe o solo si cambian personas?

¿En 2019? Buf. Hay un banquero que, cuando le piden un préstamo a largo plazo, dice que el más largo son sus próximos 10 minutos...

Sí, parece una eternidad, pero también se les reprocha el Fdcan por ganar "amistades" para 2019...

Sí, pero eso es largo de fiar. Además, fijar una relación directa entre una obra concreta y un resultado electoral... En fin... No creo yo...

Pero van plantando semillas...

Lo único que puede ser objetable es que vayas fichando a esos alcaldes, pero, ¿crees que eso tiene futuro en Gran Canaria si no cuentas con Las Palmas?

Por supuesto que no...

En fin...