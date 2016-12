Garachico recibe el año a ritmo de Sole

L a presencia de la cantante Sole Giménez le dio un brillo especial a la rueda de prensa de presentación del Concierto de Año Nuevo de Garachico, que regalará armonías este domingo, 1 de enero, desde las 18:00 horas, en la glorieta de San Francisco del municipio norteño.

Bajo la dirección de Kike Perdomo, los músicos de la Big Band de Canarias se encargarán de marcar el compás de una cita en la que el protagonismo de las voces corresponderá a Sole Giménez y Luisa Machado, junto al Coro de Cámara de Garachico.

Aunque no se llegó a desvelar el contenido completo del programa, Sole Gimenéz interpretará temas de siempre, como "Mediterráneo", de Joan Manuel Serrat, o "Alma de blues", una composición de su época en Presuntos Implicados, mientras Luisa Machado se centrará en un repertorio cercano al folclore local.

Eso sí, ya se anuncia que habrá espacio para un "guiño" especial, una propina con la que el público podrá recibir el Año Nuevo.

Durante el acto de presentación, el director insular de Cultura, José Luis Rivero, destacaba cómo el concierto de Garachico se ha convertido en "un elemento de referencia a nivel musical de la Navidad" y "una cita ineludible para todos los amantes de la cultura en Garachico", cita que además cuenta "con una invitada de honor y de lujo como es Sole Giménez", además de la participación de Luisa Machado.

El alcalde de Garachico, José Heriberto González, agradeció al Cabildo, en la persona de su director insular de Cultura, el apoyo que presta a las iniciativas del municipio. Tras hacer un recorrido por la historia del nacimiento de este concierto, subrayó que, desde que comenzó a sonar, "Garachico se ha convertido en un municipio lleno de vida, lleno de cultura el día de año nuevo", y mostró además su intención de que tenga continuidad en años venideros.

Kike Perdomo, que además de director de la Big Band de Canaria es el responsable de armonizar esta cita musical desde sus orígenes, subraya que ha estado marcado por los compases de la ilusión. Y tras agradecer la continuidad de este proyecto "frente al cansancio", precisó que supone un "reto de preparación musical" e incidió en el hecho de que "siempre hemos intentado contar con lo mejor y esta vez disfrutamos de la presencia de Sole Giménez y de Luisa Machado, dos superartistas".

La estrella del concierto, la cantante Sole Giménez, una voz reconocida y apreciada por su elegancia, calidez e inconfundible personalidad, confesó que "vengo a dar las gracias" y no escondió que para ella representa "un privilegio volver a esta isla preciosa", al tiempo que agradecía iniciativas como la de Garachico, con "voluntad de que la cultura se conviertan en signo de identidad".

La ilusión de ver el cielo estrellado desde El Teide

Sole Giménez, que durante la rueda de prensa no paraba de recorrer con la mirada los murales obra de José Aguiar que cubren las paredes del Salón Noble, admitió cómo desde que puso pie en Tenerife uno de sus propósitos ha sido tener la oportunidad de "contemplar el cielo estrellado desde El Teide". Lástima que el Parador se encuentre lleno. Con todo, la cantante, que tras el concierto permanecerá unos días de descanso en la Isla, no quiere perder la oportunidad de disfrutar de una experiencia única. En cuanto a su primera toma de contacto con los músicos, Sole reconoció que "no hay demasiadas Big Band que suenen tan afinadas como esta" y adelantó que "vamos a conseguir que el concierto suene bien". Durante su intervención puso el énfasis en lo fundamental de la cultura en la sociedad, "que no se puede ni tapar ni dejar de lado", para concluir con una sentencia irrefutable: "Una sociedad culta es una sociedad mejor".

