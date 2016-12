Paula Quintana se hace "Latente"

D esde las 20:30 horas, la artista tinerfeña Paula Quintana ofrece, como parte de la programación de la XV edición del Festival de Danza Canarios Dentro y Fuera, la pieza "Latente", su espectáculo más premiado, que en esta ocasión incluye como novedad proyecciones reales del Observatorio de Izaña y La Palma.

Esta pieza se presenta como un continuo viaje desde la rutina limitada y absurda del personaje a la dimensión inmensa de sus sueños y capacidades. Una dimensión a la que se accede saltando al exterior, a la Luna, a nuestra galaxia, al espacio que nos rodea y nos contiene. Esos astros nos muestran todo lo que somos y lo que podemos ser; nos descubren un mundo desconocido y fascinante al que el personaje pertenece, al que pertenecemos todos... para volver de nuevo a la rutina cotidiana manifestada sobre la escena, en el teatro.

"Latente", que se ha exhibido en más de 30 ocasiones, es un espectáculo donde confluyen la danza contemporánea, el flamenco, el teatro y el humor absurdo, y que habla sobre "sueños, sobre las historias que suceden en medio de nosotros, eso que está en el alma de cada cual y todos queremos conocer".

Esta pieza ya ha resultado premiada como "Mejor espectáculo de nueva creación" en la Feria Umore Azoka 2015 de Leioa, doblemente candidata a los Premios Max 2016 en la primera selección y finalista de los Premios Réplica (considerados los Max canarios). "Sueño3", su versión de 15 minutos, recibió el pasado verano el Primer Premio del Certamen Europeo Mujer Contemporánea, otorgado por un comité asesor internacional (Inglaterra, Hungría y España) entre 47 propuestas presentadas, un galardón que forma parte del festival de danza Costa Contemporánea.

programa jueves, 29

Equipo Para (calle de La Marina, nº 4) 19:00 Celeste Ayús "Radioactiva"

Pasaje Cachimba (calle Santiago, nº 16, El Toscal) 19:30 Cristina Hernández "Do you love me?

Solar Acción Cultural Sociedad (calle San Lucas, nº 25) 20:00 Teresa Lorenzo "Círculos"

Teatro Victoria (calle Méndez Núñez, nº 25) 21:00 Tres solos de danza Compañía Daniel Morales "IRM"

Laura Marrero "Descarga"

Darío Barreto Damas "Eric"