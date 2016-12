El Iberia Toscal podrá crecer de la mano del Tenerife

El CD Tenerife prestará sus medios para promocionar los partidos que juegue como local el Iberia Toscal, anunciándolos en el videomarcador del Heliodoro Rodríguez López, e incluirá a los deportistas y técnicos del club de fútbol sala en los diferentes programas de formación que realizan sus servicios médicos y psicológicos periódicamente con los equipos de base.

Son las principales actuaciones recogidas en el acuerdo de colaboración que firmaron ayer los dos clubes, por medio de Víctor Pérez Borrego, director general del Tenerife, y Sergio Aguilar, presidente del Iberia Toscal, cuyo primer equipo compite en la Segunda División de la Liga de fútbol sala.

Este acercamiento surgió a comienzos de la temporada pasada, a raíz de la refundación del Iberia Toscal, explicó ayer su máximo dirigente. "Iniciamos algunas negociaciones y en esta campaña, al confirmar que teníamos plaza en la Segunda División, nos sentamos con Pérez Borrego para rubricar el acuerdo", comentó para añadir que "las dos partes" tenían la intención de unir lazos. "Espero que sea el inicio de una estrecha colaboración entre los clubes".

Aguilar afirmó que el pacto con el Tenerife es "un paso más hacia la consolidación" del joven proyecto del Iberia Toscal. "Ir de la mano del representativo más importante de la Isla, no solo en lo deportivo sino también en lo social, es muy importante", dijo.

El presidente del equipo de fútbol sala apuntó que las negociaciones no incluyeron ningún compromiso de tipo económico, aunque no descartó que en el futuro se puedan llevar a cabo acciones más ambiciosas, como la venta de abonos conjuntos. "Lo que hemos hecho ahora es iniciar una relación para colaborar en diferentes iniciativas y buscar el desarrollo del fútbol sala", señaló Aguilar.

Asimismo, aclaró que el Iberia Toscal no cambiará el nombre ni su uniforme tras la firma de este convenio. "Se trata de una colaboración entre ambas entidades. No se modificará ningún aspecto deportivo, sino que el Tenerife nos pone en nuestras manos unos medios que no tenemos y que nos permitirán seguir creciendo poco a poco", finalizó Sergio Aguilar.