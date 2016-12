Israel, indignada con la Administración Obama y dispuesta a colaborar con Trump

cusa a EEUU en la ONU de actuar en su contra mientras el secretario de Estado estadounidense, John Kerry, defiende la resolución adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y considera que los asentamientos israelíes en Jerusalén y Cisjordania son una amenaza para la paz en Oriente Próximo. Israel no esconde su decepción y enfado con el cambio de postura tradicional de EEUU, que siempre ha vetado en la ONU cualquier resolución que fuera en su contra.

Considera que los Estados Unidos y el jefe de la diplomacia estadounidense han actuado "contra Israel" y defiende los asentamientos en Jerusalén y Cisjornadia como ·"su derecho a existir" como Nación.

No obstante, y a pesar de las críticas a Kerry y a la administración saliente, el responsable israelí se ha mostrado seguro de que la relación bilateral entre ambos países "sobrevivirá a este profundo desacuerdo con el Gobierno de Barack Obama" y se ha manifestado dispuesto a colaborar con el presidente electo Donald Trump y el Congreso "para mitigar el daño causado por esta resolución".

Ha insistido, de nuevo, en acusar a la Administración Obama de estar detrás y trabajar activamente en el texto aprobado contra los asentamientos israelíes por la ONU, algo que la Casa Blanca ha negado en varias ocasiones asegurando que se limitaron a abstenerse en la votación.



"LA ÚNICA DEMOCRACIA EN ORIENTE MEDIO"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu ha acusado a John Kerry de "atacar a la única democracia de Oriente Próximo" por denunciar que las colonias judías amenazan la viabilidad de un futuro Estado palestino y la paz entre ambas comunidades.

Para el líder israelí, el discurso de Kerry defendiendo la abstención de EEUU en el Consejo de Seguridad que aprobó la resolución contra los asentamientos judíos, fue "dirigido contra Israel" y ha manifestado que el conflicto del que se está hablando no es "sobre casas", sino "sobre el derecho de Israel a existir".



Netanyahu ha dicho sentirse "profundamente decepcionado" con el responsable de la diplomacia estadounidense porque, a su juicio, Kerry ha acusado a Israel "de la falta de paz en la región" al condenar una política (la de los asentamientos) que "ha permitido a los judíos vivir en la tierra prometida".

Kerry, muy duro en su discurso, dijo que el Gobierno israelí estaba socavando cualquier esperanza de una solución de dos estados. Según el secretario de Estado "el status quo está llevando hacia un estado perpetuo y la ocupación".

Su discurso fue una advertencia a Israel al que reprendió por la política de asentamientos por considerarlos una amenaza para la paz en la zona.

Las reacciones a las palabras de Kerry han sido respondidas de manera inmediata tanto por el primer ministro israelí como por el presidente electo de EEUU quien ni siquiera esperó a las palabras de Kerry para condenar la actuación efectuada con Israel por la Administración Obama a escasos días de que abandonen la Casa Blanca.



NETANYAHU TRASLADA LA RESPONSABILIDAD A LOS LÍDERES PALESTINOS

En opinión del dirigente de Israel, "nadie quiere más la paz que el pueblo de Israel" pero ha trasladado toda la responsabilidad de una resolución del conflicto a los palestinos. "Sus líderes educan a los niños para que adoren a terroristas y les dice que nunca deben aceptar la existencia de un Estado judío ¿cómo se puede hacer la paz con alguien que niega tu propia existencia", se ha preguntado Netanyahu.

Por su parte, el responsable de la diplomacia de EEUU ha defendido la necesidad de la resolución aprobada en Naciones Unidas porque "estos asentamientos amenazan la viabilidad de un futuro Estado palestino y, con ello, la continuidad de Israel como una nación judía y "una verdadera paz" con el mundo árabe.

Para el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, "coordinar movimientos anttisraelíes con los palestinos y tomar decisiones unilaterales en el Consejo de Seguridad no es apoyar a Israel, sino exactamente lo contrario", ha dicho.

Según Danon, "los discursos, comunicados y decisiones unilaterales no promoverán la paz en la zona" y ha resaltado que la única vía es "rechazar el terrorismo, poner fin a la incitación y volver a las negociaciones directas". Lo cierto es que la posición que adoptó EEUU en dicha votación ha supuesto un giro radical en su política tradicional de veto en todas las resoluciones relativas a Israel.

Los pasos dados por Obama serán desandados por su sucesor Donald Trump, quien ya ha pedido a Israel que tenga paciencia y ha calificado la postura y las declaraciones de Kerry como "faltas de respeto".