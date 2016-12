Colectivos animalistas insisten en una Cabalgata "sin camellos"

"Nos parece muy bien que el transporte de los camellos esté garantizado en cuanto a las condiciones óptimas y eso les haya llevado a dar marcha atrás en la decisión inicial, pero si Santa Cruz quiere alardear, como parece, de ser una ciudad amiga de los animales esperamos que este sea de una vez el último año con camellos en la Cabalgata de Reyes. Que se eliminen en el futuro porque da igual que los niños vean tres camellos más o menos". Así se manifestó ayer un portavoz de la Asociación Animalista Rompiendo Cadenas (Aarca) durante la rueda de prensa a la que invitó ayer al colectivo el Grupo Municipal de Ciudadanos en la sala García Sanabria del Ayuntamiento capitalino.

Ciudadanos (C's) anunció que presentará al próximo pleno una moción para instar al Gobierno de Canarias a "aumentar la seguridad, el control y las campañas a favor del respeto hacia los animales".

Y añadieron desde la formación naranja que también pedirán al Consistorio que "aumente los controles para vigilar posibles casos de maltrato animal en el municipio". Así lo expresaron los concejales Evelyn Alonso y Enrique Rosales, portavoz, para expresar su apoyo a la campaña de concienciación sobre regalar animales en Navidad, desarrollada por Aarca.

En relación a la iniciativa llevada al Congreso de Diputados por Ciudadanos para modificar el Código Civil y que las mascotas no sean tratadas como bienes u objetos, sino como seres vivos, Rosales aseguró: "La apuesta debe ser subirles la categoría a los animales y seguir el ejemplo reciente de países como Portugal en donde se reconocen como seres sensibles".

Adoptar, no comprar

Evelyn Alonso siguió la línea argumental de los animalistas que le precedieron en la palabra y manifestó: "La primera opción siempre tiene que ser la adopción y no la compra". Insistió en que "los animales no son juguetes y deben ser tratados como cualquier otro ser vivo". Por su parte, Rosales animó al ayuntamiento a "invertir más fondos para promover esta idea". Finalmente, Alonso recordó que a nivel nacional C's "ha presentado una proposición no de ley para solucionar los vacíos vigentes en la normativa actual". Por eso pidió al Consistorio que "tome en consideración estas propuestas desde lo local y garantice la protección y el bienestar de los animales en Santa Cruz". La frase de una de las portavoces animalistas vale como resumen: "Mientras compras un perro de raza, otro muere sin casa".